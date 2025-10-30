Sinh viên Việt Nam cùng thực hiện sứ mệnh chuyển hóa tri thức

TPO - "Chúng ta đang cùng nhau thực hiện một sứ mệnh lịch sử đó là chuyển hóa tri thức, khát vọng và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ thành động lực phát triển quốc gia, thành những giá trị cụ thể đóng góp cho tiến trình chuyển đổi số và phát triển bền vững", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN nói.

Ngày 30/10, tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên lĩnh vực điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn.

Tham dự hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM, lãnh đạo các nhà trường, các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp và hơn một nghìn sinh viên trong và ngoài nước.

Hội thảo Khoa học sinh viên lĩnh vực điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn là hoạt động mở đầu cho chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển 11 nhóm công nghệ trọng điểm của Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định, đây là một sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt - hoạt động thiết thực của hội viên, sinh viên cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2026).

Theo anh Triết, từ những lớp học trực tuyến, những phòng thí nghiệm mở, đến những dự án khởi nghiệp của sinh viên, tinh thần khoa học và sáng tạo đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 cùng đặt con người và tri thức - đặc biệt là thế hệ trí thức trẻ, sinh viên - vào vị trí trung tâm của phát triển đất nước.

Với nhận thức sâu sắc rằng định hướng sinh viên sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là vấn đề then chốt, Trung ương Hội SVVN thời gian qua đã thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên sáng tạo - khởi nghiệp.

Qua đó, tạo điều kiện để sinh viên phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển khoa học - công nghệ của đất nước.

Hội thảo ngày hôm nay không chỉ là một khởi đầu, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò tiên phong của Hội Sinh viên Việt Nam và sinh viên Việt Nam trong nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Mỗi bài tham luận, mỗi ý kiến, mỗi công trình của các bạn sinh viên hôm nay đều góp phần thắp sáng niềm tin rằng tri thức của tuổi trẻ chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất cho sự phát triển của đất nước.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, kết nối và đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên Việt Nam thực hiện sứ mệnh làm chủ khoa học công nghệ, luôn giữ vững vị thế tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025 - 2030, góp phần đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới của tri thức và sáng tạo.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN tặng hoa cho đại biểu khách mời tham dự hội thảo.



Hội thảo đã thu hút tham luận chuyên sâu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, nổi bật như PGS.TS Thoại Nam (ĐHQG TPHCM) với chủ đề “Định hướng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn”; PGS.TS Nguyễn Ngọc Điệp với chủ đề “Phát triển mạng lưới sinh viên công nghệ - kết nối tri thức Việt Nam với thế giới” cùng các tham luận của sinh viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước về mô hình đào tạo, kết nối mạng lưới, và phát triển hạ tầng “Make in Vietnam”.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.