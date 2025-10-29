Những câu chuyện truyền cảm hứng từ mảnh đời kém may mắn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lưu Trinh
Lưu Trinh
TPO - Năm nay, BTC cuộc thi viết "Vượt lên số phận" nhận được hơn 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ những mảnh đời kém may mắn.

Ngày 29/10, Tạp chí Thanh niên phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VIII.

Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” nhằm tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh và nhân rộng những gương thanh thiếu niên, những người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí mãnh liệt, khát khao vượt lên số phận khắc nghiệt.

Ban Tổ chức nhận được hơn 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ những mảnh đời kém may mắn.

Đó là “Chuyện của Châu - một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi”. Chị Nguyễn Minh Châu chỉ cao 1m19 do khuyết tật loạn sản sụn từ nhỏ - một bệnh hiếm về gen khiến tay chân ngắn không cân đối so với người, đầu to, đi hơi nghiêng, phải sử dụng xe lăn. Vượt qua tuổi thơ dữ dội, chị đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.

2vuot-len-so-phan-khuyet-tat.jpg
Bố của chị Nguyễn Minh Châu (phường Hồng Hà, Hà Nội) lên nhận giải Đặc biệt thay cho con gái.

Năm 2004, chị trúng tuyển trợ lý hành chính tại một tổ chức quốc tế. Bốn năm sau đó, chị tiếp tục vượt qua vòng tuyển chọn để trở thành cán bộ Chương trình bảo trợ trẻ em của tổ chức Tầm nhìn thế giới. Hiện nay, chị làm cho Dự án hòa nhập người khuyết tật, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Câu chuyện của chị Nguyễn Minh Châu - người phụ nữ mang đầy khiếm khuyết trên cơ thể - đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về hành trình vượt lên sự khắc nghiệt của số phận, không chỉ làm chủ cuộc sống mà còn vươn lên cống hiến cho xã hội.

Bài dự thi “Chàng rồng phương Đông” của Phan Sỹ Long (thôn Hợp Thuận, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) mang đến nhiều cảm xúc cho người đọc. Ngày định mệnh 2/9/2003, một tai nạn kinh hoàng ập đến, khiến Long phải nằm bất động một chỗ lúc 16 tuổi. Sau những tháng năm khủng hoảng, Sỹ Long tự nhủ: “Không lẽ mình sẽ sống như một cái xác cho đến hết đời? Mình còn có thể làm được gì với cơ thể vô dụng này”.

1vuot-len-so-phan-khuyet-tat.jpg
Anh Phan Sỹ Long (thôn Hợp Thuận, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) kể về câu chuyện đầy nghị lực vượt qua khiếm khuyết của bản thân để vươn lên sống có ích

Ý tưởng dùng miệng ngậm bút để viết lóe lên trong đầu. Sau bao luyện tập trong gian khó, Sỹ Long đã tự viết cho mình những trang đời tươi sáng hơn. Đến nay, Sỹ Long đã tích lũy được một “tài sản vô giá”: Gần 400 bài thơ, hơn 800 trang hồi ký, nhiều truyện ngắn và ba cuốn sách được xuất bản. Không dừng lại ở việc viết lách, cuối năm 2021, anh thành lập khóa học online “Thức tỉnh giọng nói bên trong bạn” nhằm giúp mọi người luyện giọng nói, kỹ năng MC và thuyết trình.

“Tôi hiểu rằng nghịch cảnh có thể bào mòn thể xác, nhưng không thể dập tắt ý chí. Tôi chọn sống như một chiến binh - không chỉ để tồn tại, mà để thắp lên niềm tin cho những ai đang tuyệt vọng. Tôi không phải người phi thường, chỉ là một Chàng rồng phương Đông biết bay lên từ những mảnh vỡ của định mệnh”, Sỹ Long nhắn nhủ trong bài viết.

Bên cạnh những bài dự thi do chính người khuyết tật viết về bản thân, còn có những tác phẩm cuốn hút, xúc động từ những tác giả viết về người khuyết tật. Tiêu biểu như bài viết “Vươn lên từ thử thách - Viết tiếp giấc mơ đời” của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Thu Hường - Trần Thanh Tùng - Nguyễn Quốc Duy - Nguyễn Đình Đạt đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng lại là lời tự sự chân thành về những con người bình dị đã biến nghịch cảnh thành động lực, biến khiếm khuyết thành sức mạnh. Nhân vật trong bài dự thi là một minh chứng sống động cho chân lý: Cuộc sống có thể lấy đi của ta nhiều thứ, nhưng không thể tước đoạt được quyền ước mơ và nỗ lực hiện thực hóa ước mơ đó.

Ban tổ chức trao 1 giải Đặc biệt; 1 giải A; 2 giải B; 3 giải C và 5 giải Khuyến khích, 1 Giải thưởng "Nhân vật truyền cảm hứng”; 1 Giải thưởng "Nhân vật làm chủ khoa học công nghệ"; 1 Giải thưởng "Sáng tạo” và 1 Giải thưởng "Tâm huyết".

Giải Đặc biệt của cuộc thi được trao cho chị Nguyễn Minh Châu (phường Hồng Hà, Hà Nội) với tác phẩm “Chuyện của Châu - một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi”.

Lưu Trinh
