Giáo dục

Google News

Xúc động buổi khai giảng đầu tiên của những 'vầng trăng khuyết' ở Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Những "vầng trăng khuyết" háo hức dự lễ khai giảng đầu tiên ở Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng với nụ cười rạng rỡ.

tp-khai-giang-khuyet-tat-8.jpg
Sáng 5/9, Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng cho 55 học viên là người khuyết tật đang theo học và sinh hoạt tại đây. Đây là lần đầu tiên Trung tâm tổ chức một lễ khai giảng﻿ cho các em học viên (tuổi từ 15-25). Ảnh: Giang Thanh
tp-khai-giang-khuyet-tat-5.jpg
Bắt đầu từ 7h sáng, phụ huynh rộn ràng đưa các em học viên đến Trung tâm. Với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, các em hân hoan chờ đón buổi khai giảng đặc biệt.
tp-khai-giang-khuyet-tat-1.jpg
Đúng 7h30, bà Trần Thị Thơm (SN 1960, phường Ngũ Hành Sơn) đưa con trai là Trần Mạnh Kiên (học viên lớp hương của Trung tâm) đến dự khai giảng. Bà Thơm là giáo viên nên những năm trước, mỗi lễ khai giảng, bà chỉ đưa con đến trường chuyên biệt Tương Lai rồi tất bật với lễ khai giảng ở trường, chưa bao giờ có cơ hội tham dự lễ khai giảng của con.
tp-khai-giang-khuyet-tat-13.jpg
"Quá tuổi học ở trường chuyên biệt, con tôi chuyển về đây học tập và sinh hoạt từ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Trung tâm tổ chức lễ khai giảng, tôi rất vui và xúc động khi lần đầu tiên dự trọn vẹn một buổi lễ khai giảng cùng con", bà Thơm nói.
tp-khai-giang-khuyet-tat-4.jpg
tp-khai-giang-khuyet-tat-6.jpg
Trong buổi lễ khai giảng đầu tiên, các em học viên tự tin thể hiện các tiết mục văn nghệ như: Còn gì đẹp hơn, Việt nam Tôi yêu... Dù câu chữ còn chưa tròn trịa nhưng các em vẫn cố gắng thể hiện trọn vẹn tiết mục.
tp-khai-giang-khuyet-tat-3.jpg
tp-khai-giang-khuyet-tat-7.jpg
Các tiết mục sôi động nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các học viên.
tp-khai-giang-khuyet-tat-9.jpg
tp-khai-giang-khuyet-tat-10.jpg
Theo ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, đây không chỉ là ngôi trường mà còn là một gia đình lớn, nơi những người thầy, người cô cùng chung lòng, chung sức giúp đỡ các em học viên có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên, làm chủ cuộc sống. "Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng trung tâm để hỗ trợ cho các em tốt nhất. Chúng tôi cũng mong muốn toàn thể quý phụ huynh, các mạnh thường quân cùng chung sức với trung tâm để giúp các em thay đổi số phận", ông Lâm nói.
tp-khai-giang-khuyet-tat-11.jpg
Thay mặt các học viên, em Nguyễn Thị Ánh (25 tuổi, học viên lớp may) xúc động phát biểu "Những năm tháng học tập ở đây, chúng em nhận được sự quan tâm, yêu thương và dạy dỗ tận tình của các thầy cô. Nhờ đó, chúng em không chỉ học nghề mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, tự tin khi giao tiếp và học tập cộng đồng".
tp-khai-giang-khuyet-tat-16.jpg
Kết thúc lễ khai giảng, ông Lê Thanh Trung (SN 1971, phường Điện Bàn) chụp cho con trai một tấm hình kỉ niệm. "Sáng nay cháu dậy rất sớm để bố chở đến Trung tâm. Thực sự tôi rất vui vì các con có một lễ khai giảng ấm áp, gần gũi như vậy", ông Trung chia sẻ.
tp-khai-giang-khuyet-tat-18.jpg
Sau khi chụp ảnh, em Lê Thanh Thắng (con trai ông Trung) bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học mới. Bên máy làm hương, Thắng nhanh nhẹn bỏ bột, đút que để làm ra những que hương thành phẩm. Được hỏi về cảm xúc của ngày khai giảng, Thắng nhoẻn miệng cười: "Vui lắm ạ".
tp-khai-giang-khuyet-tat-19.jpg
tp-khai-giang-khuyet-tat-20.jpg
Theo cô Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Quyền Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng, năm học 2025-2026, Trung tâm nuôi dưỡng (bán trú và nội trú) và dạy nghề miễn phí cho 55 học viên khuyết tật ở độ tuổi từ 15-25 tuổi với các ngành nghề như: may, in, thêu, đính cườm, làm hương… "Năm học 2024-2025 vừa qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng trên 80% học viên hoàn thành tốt khóa học nghề được giao, nhiều em tự tin hòa nhập cộng đồng, có em đã tìm được việc làm phù hợp, phong trào văn nghệ, rèn luyện kỹ năng sống ngày càng sôi nổi", cô Tuyết nói.
tp-khai-giang-khuyet-tat-22.jpg
tp-khai-giang-khuyet-tat-23.jpg
Được biết, kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm hoạt động theo cơ chế tài chính tự chủ 100%. Toàn bộ kinh phí do các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài thành phố tài trợ. Ước tính hàng năm, Trung tâm phải vận động tiền, hàng trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng duy trì hoạt động.
Giang Thanh
