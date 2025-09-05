Xúc động buổi khai giảng đầu tiên của những 'vầng trăng khuyết' ở Đà Nẵng

TPO - Những "vầng trăng khuyết" háo hức dự lễ khai giảng đầu tiên ở Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng với nụ cười rạng rỡ.