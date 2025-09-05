Xúc động buổi khai giảng đầu tiên của những 'vầng trăng khuyết' ở Đà Nẵng

TPO - Những "vầng trăng khuyết" háo hức dự lễ khai giảng đầu tiên ở Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng với nụ cười rạng rỡ.
Trong buổi lễ khai giảng đầu tiên, các em học viên tự tin thể hiện các tiết mục văn nghệ như: Còn gì đẹp hơn, Việt nam Tôi yêu... Dù câu chữ còn chưa tròn trịa nhưng các em vẫn cố gắng thể hiện trọn vẹn tiết mục.
Các tiết mục sôi động nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các học viên.
Theo ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, đây không chỉ là ngôi trường mà còn là một gia đình lớn, nơi những người thầy, người cô cùng chung lòng, chung sức giúp đỡ các em học viên có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên, làm chủ cuộc sống. "Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng trung tâm để hỗ trợ cho các em tốt nhất. Chúng tôi cũng mong muốn toàn thể quý phụ huynh, các mạnh thường quân cùng chung sức với trung tâm để giúp các em thay đổi số phận", ông Lâm nói.
Theo cô Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Quyền Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng, năm học 2025-2026, Trung tâm nuôi dưỡng (bán trú và nội trú) và dạy nghề miễn phí cho 55 học viên khuyết tật ở độ tuổi từ 15-25 tuổi với các ngành nghề như: may, in, thêu, đính cườm, làm hương… "Năm học 2024-2025 vừa qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng trên 80% học viên hoàn thành tốt khóa học nghề được giao, nhiều em tự tin hòa nhập cộng đồng, có em đã tìm được việc làm phù hợp, phong trào văn nghệ, rèn luyện kỹ năng sống ngày càng sôi nổi", cô Tuyết nói.
Được biết, kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm hoạt động theo cơ chế tài chính tự chủ 100%. Toàn bộ kinh phí do các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài thành phố tài trợ. Ước tính hàng năm, Trung tâm phải vận động tiền, hàng trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng duy trì hoạt động.