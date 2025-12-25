Nam sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng giành quán quân cuộc thi Đấu trường Tài chính 2025

TPO - Cuộc thi Đấu trường Tài chính không chỉ là sân chơi để sinh viên thể hiện kiến thức chuyên môn về kinh tế - tài chính, mà còn là môi trường để rèn luyện tư duy phân tích, bản lĩnh ra quyết định và khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường - những năng lực cốt lõi đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số hiện nay.

Ngày 24/12, tại Trường Đại học Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Chung kết Cuộc thi Finmasters - Đấu trường Tài chính 2025. Đây là một sân chơi học thuật có ý nghĩa thiết thực, quy tụ những sinh viên xuất sắc đến từ nhiều trường đại học trên cả nước.

Toàn cảnh Chung kết Cuộc thi Finmasters - Đấu trường Tài chính 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc Chung kết cuộc thi, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi Đấu trường Tài chính lần đầu tiên được Trường Đại học Vinh đăng cai tổ chức với quy mô toàn quốc. Cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút sự tham gia của 1.105 thí sinh đến từ 34 trường đại học trong cả nước.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc.

Đồng thời Cuộc thi cũng là dịp để sinh viên các trường có cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối, cùng nhau làm nên bức tranh thanh xuân đầy sắc màu.

“Sự hiện diện của các bạn tại đây là minh chứng cho tinh thần học hỏi nghiêm túc, sự nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê đối với lĩnh vực tài chính - đầu tư. Mong rằng các bạn sẽ giữ vững sự tự tin, bình tĩnh và trung thực, thể hiện hết khả năng của mình trong từng phần thi. Kết quả cuối cùng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là hành trình trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành mà các bạn có được từ cuộc thi này”, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Thị Thu Cúc nói.

8 thí sinh xuất sắc vượt qua hơn 1 nghìn thí sinh để có mặt tại vòng thi Chung kết.

Trải qua các vòng thi với nhiều thử thách, từ kiến thức nền tảng đến các tình huống đầu tư thực tiễn, 8 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường đại học lớn trên cả nước đã có mặt tại vòng Chung kết để tiếp tục tranh tài.

Tại vòng thi Chung kết, 8 thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Thuyết trình kết quả đầu tư; Trắc nghiệm kiến thức và Chiến lược phân bổ tài sản.

Thí sinh Đặng Hữu Lợi trình bày thuyết trình kết quả đầu tư.

Tại phần thi thuyết trình kết quả đầu tư, các thí sinh có 5 phút để trình bày chiến lược đầu tư, kết quả đạt được cũng như những phân tích, đánh giá và góc nhìn cá nhân của mình. Đây là nội dung thể hiện chiều sâu tư duy, khả năng lập luận và phong cách đầu tư của mỗi thí sinh.

Các thí sinh tranh tài trong các phần thi.

Tại phần thi thứ 2 Trắc nghiệm kiến thức sẽ có 10 câu hỏi, mỗi câu có 20 giây để các thí sinh suy nghĩ và đưa ra đáp án. Ở phần thi thứ 3, các thí sinh sẽ bốc thăm để phân bổ quyết định đầu tư theo tình huống kinh tế. Mỗi thí sinh có 3 phút suy nghĩ, 2 phút thuyết trình phân bổ và 2 phút trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo. Qua các phần thi. Ban Giám khảo sẽ đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy, bản lĩnh của từng thí sinh để chấm điểm.

Nam sinh Đoàn Tấn Lộc (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Sau 3 phần thi tranh tài căng thẳng, nam sinh Đoàn Tấn Lộc (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) đã vượt qua 7 thí sinh còn lại và xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự cuộc thi.