Bùng nổ đêm chung kết Tìm kiếm tài năng VinhUni’s Got Talent

TPO - Tại Đêm chung kết, 19 đội thi đã thể hiện tài năng của mình thông qua những bài biểu diễn đặc sắc, mang đến sự bùng nổ cảm xúc cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, khán giả có mặt tại chương trình.

Video bùng nổ Đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng VinhUni’s Got Talent 2025 với những bài biểu diễn đặc sắc, gay cấn.﻿

Tối 5/12, Đoàn trường Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức Đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng VinhUni’s Got Talent 2025.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2025 - 2026; thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ 32, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Đêm chung kết với sự tham gia của 19 đội thi được chọn từ các vòng sơ loại và bán kết.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp sinh viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trải nghiệm, hoàn thiện bản thân, đóng góp các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Vinh đến với cộng đồng xã hội; tìm kiếm, tôn vinh tài năng của sinh viên hiện đang học tập tại Trường Đại học Vinh có năng khiếu nổi bật trên các lĩnh vực: Văn hóa, văn nghệ, thể thao và các lĩnh vực khác.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 200 thí sinh tham gia. Trải qua các vòng sơ loại, bán kết, Ban tổ chức đã chọn ra 19 tiết mục của 19 đội thi xuất sắc bước vào Đêm chung kết.

Các đội thi chuẩn bị công phu cho bài biểu diễn của mình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh Nguyễn Thái Dũng nhấn mạnh, VinhUni’s Got Talent 2025 không chỉ là một sân khấu nghệ thuật. Đây còn là một không gian văn hóa, nơi các bạn sinh viên được thử sức với những trải nghiệm mới, được bộc lộ cảm xúc, được đứng trước đám đông để rèn luyện sự tự tin, khả năng diễn đạt và bản lĩnh truyền cảm hứng. Bởi giáo dục của thời đại mới không chỉ đòi hỏi tri thức, mà còn đòi hỏi năng lực dẫn dắt - tư duy sáng tạo và sức lan tỏa cảm xúc.

Phía dưới, hàng nghìn học sinh, sinh viên, khán giả hò reo bởi những màn biểu diễn đặc sắc, gay cấn.

“Từ vòng sơ loại đến vòng bán kết, các bạn đã thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và sự cộng tác đáng trân trọng. Và hôm nay, 19 tiết mục xuất sắc nhất đã góp mặt trong đêm chung kết, không chỉ bởi tài năng, mà bởi bản lĩnh vượt qua chính mình. Điều quan trọng nhất của đêm nay không chỉ là những tiết mục biểu diễn, mà là sự trưởng thành của các bạn thí sinh: Trưởng thành trong cách bước lên sân khấu, trưởng thành trong cách lắng nghe và sẻ chia, trưởng thành trong cách tin vào khả năng của chính mình”, Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thái Dũng nói.

Các thí sinh thể hiện tài năng thông qua những bài hát, hát tiếng Anh, đánh đàn, múa, nhảy...

Tại Đêm chung kết, 19 đội thi đã thể hiện tài năng của mình thông qua những bài biểu diễn như hát, múa, đánh đàn, nhảy, múa võ… Những bài thi đầy hồi hộp, gay cấn đã mang đến sự bùng nổ cảm xúc cho hàng nghìn học sinh, sinh viên và khán giả có mặt tại chương trình.

Kết thúc chương trình, Ban giám khảo đã chọn ra 1 Giải Quán quân, 2 Giải Á quân và các Giải Khuyến khích để trao cho các đội thi xuất sắc.

Nhiều bài thi mang đến cảm xúc dâng trào cho khán giả.

Nhiều bài thi mang đến không khí sôi nổi, vui tươi, hào hùng cho Đêm chung kết.