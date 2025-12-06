Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan văn phòng Alibaba của tỉ phú Jack Ma tại Chiết Giang

Châu Linh (từ Chiết Giang, Trung Quốc)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các đại biểu thanh niên Việt Nam đã có nhiều hoạt động trao đổi, học tập, nghiên cứu, cũng như tham quan, trải nghiệm các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Chiết Giang, trong đó có văn phòng Tập đoàn công nghệ Alibaba của tỉ phú Jack Ma, trong khuôn khổ "Hành trình đỏ" tại Trung Quốc.

Từ ngày 3/12 - 6/12, tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bên cạnh hoạt động trao đổi, học tập, nghiên cứu, đại biểu thanh niên Việt Nam có dịp tham quan, trải nghiệm các địa danh nổi tiếng.

﻿img-1038.jpg
img-1036.jpg
﻿img-1035.jpg
img-1040.jpg
Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” là hoạt động đối ngoại thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Trong khuôn khổ hành trình, đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham quan, học tập, trải nghiệm tại các địa danh nổi tiếng tỉnh Chiết Giang - quê hương của ông chủ tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, đồng thời nổi tiếng về sản xuất, thương mại điện tử và du lịch. Trong ảnh, đại biểu thanh niên Việt Nam đã tới tham quan Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Supcon Chiết Giang; Tập đoàn Alibaba…
img-1128.jpg﻿
﻿img-1066.jpg
img-1129.jpg
Đại biểu tham quan khu thắng cảnh Nam Hồ - một trong ba hồ nổi tiếng lớn của tỉnh Chiết Giang, có hình dáng giống như đôi chim uyên ương quấn cổ vào nhau. Trong khu thắng cảnh Nam Hồ có các điểm tham quan nổi tiếng như: Hội Cảnh Viên, Lầu Yên Vũ, Tiểu Doanh Châu, Tháp Hào Cổ, Bảo tàng Cách mạng Nam Hồ…, mang đậm phong cách vườn cảnh Giang Nam và giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc.
﻿z7299091705698-ea59753ed4f18715e2f0514fbec6c5a7.jpg
﻿z7299091994139-dfb0d6b90f585d0b8667242b82c1c354.jpg﻿
z7299092156267-3b7985534fb8a7ddd62b6a29b9fbd10e.jpg
Trên hồ Nam Hồ, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam cũng đã học tập chuyên đề “Tinh thần thuyền đỏ” trên “mảnh đất đỏ” Nam Hồ ở TP Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. “Tinh thần thuyền đỏ” được hiểu với 3 nội hàm: Tinh thần sáng tạo tiên phong khai thiên lập địa; Tinh thần phấn đấu, kiên định với lý tưởng; Tinh thần cống hiến với tôn chỉ phục vụ nhân dân.
img-1127.jpg
img-1126.jpg
Tới Cổ trấn Nguyệt Hà, các đại biểu chiêm ngưỡng khu phố lịch sử quan trọng, độc đáo vì tọa lạc ngay trong khu vực trung tâm thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, trái ngược với các thủy trấn thường nằm ở ngoại ô. Đây là khu vực phố cổ được bảo tồn tốt nhất, nằm liền kề với khu đô thị hiện đại. Về mặt địa lý, Nguyệt Hà là một phần của hệ thống thủy lộ, kết nối trực tiếp với Kênh đào lớn Bắc Kinh - Hàng Châu chạy qua Gia Hưng, giúp định hình vai trò kinh tế của tỉnh.
﻿z7299092222128-ff3fcf875f15e1a9aa383f246982e814.jpg
﻿img-1125.jpg
Đoàn đại biểu đã tới thăm Làng Hoàng Đỗ, một ngôi làng khởi nguồn sản xuất loại Trà Trắng An Cát nổi tiếng. Mặc dù là một trong những khu vực nghèo nhất huyện vào thập niên 1980, Hoàng Đỗ đã trải qua sự chuyển mình kinh tế ngoạn mục từ những năm 1990.
z7299127223505-b104e85e651ca8c9ae5930bd78730d06.jpg
z7299127286146-455fe93fcc0c3822cbabea637833c371.jpg
Đại biểu check - in tại công viên Thâm Lam - một khu văn hóa, du lịch sinh thái hiện đại bên mặt hồ xanh lam độc đáo, kết hợp cùng thiết kế mang phong cách công nghiệp và không gian nghệ thuật đương đại.

Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025" là chương trình mang giá trị quan trọng, đánh dấu chặng đường 75 năm không ngừng củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai quốc gia; đồng thời góp phần tăng cường nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc, mở ra giai đoạn mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Thông qua hành trình ý nghĩa này, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có dịp tìm hiểu lịch sử hợp tác giữa cách mạng hai nước, tham quan các di tích “đỏ”, giao lưu, trao đổi với thanh niên Trung Quốc về các giá trị lịch sử, văn hóa và con đường phát triển của mỗi quốc gia. Qua đó, không chỉ học tập và nghiên cứu mà còn cảm nhận sâu sắc hơn mối liên hệ lịch sử, những giá trị tinh thần và khát vọng chung đã gắn kết hai dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

Châu Linh (từ Chiết Giang, Trung Quốc)
#Thanh niên Việt Nam #Hành trình đỏ #tỉnh Chiết Giang #Trung Quốc #tình hữu nghị

