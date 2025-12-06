Đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan văn phòng Alibaba của tỉ phú Jack Ma tại Chiết Giang

Từ ngày 3/12 - 6/12, tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bên cạnh hoạt động trao đổi, học tập, nghiên cứu, đại biểu thanh niên Việt Nam có dịp tham quan, trải nghiệm các địa danh nổi tiếng.

“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025" là chương trình mang giá trị quan trọng, đánh dấu chặng đường 75 năm không ngừng củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai quốc gia; đồng thời góp phần tăng cường nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc, mở ra giai đoạn mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Thông qua hành trình ý nghĩa này, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có dịp tìm hiểu lịch sử hợp tác giữa cách mạng hai nước, tham quan các di tích “đỏ”, giao lưu, trao đổi với thanh niên Trung Quốc về các giá trị lịch sử, văn hóa và con đường phát triển của mỗi quốc gia. Qua đó, không chỉ học tập và nghiên cứu mà còn cảm nhận sâu sắc hơn mối liên hệ lịch sử, những giá trị tinh thần và khát vọng chung đã gắn kết hai dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.