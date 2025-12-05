Thanh niên hai nước viết tiếp trang mới trong lịch sử hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Chủ đề “Thanh niên Việt - Trung: Ánh sáng lý tưởng” là sự kiên định với mục tiêu cách mạng; là việc tiếp tục bồi đắp tri thức, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm; là quyết tâm của thanh niên hai nước trong việc chung tay xây dựng mỗi quốc gia ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, qua đó đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Ngày 5/12, tại Đại học Gia Hưng (Tp Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã diễn ra Diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Ánh sáng lý tưởng”, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” lần thứ hai năm 2025.

Tham dự chương trình, có anh Lê Hải Long - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; chị Đổng Hà - Trưởng Ban Liên lạc quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc.



Đại biểu tham dự chương trình.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Vững vàng lý tưởng

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Lê Hải Long - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ, chủ đề “Thanh niên Việt - Trung: Ánh sáng lý tưởng” mang thông điệp về sức mạnh tinh thần và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hai nước. Lý tưởng cộng sản, niềm tin vào con đường mà Đảng và Nhân dân hai quốc gia đã lựa chọn, chính là ngọn lửa được truyền lại từ các thế hệ đi trước.

Anh Lê Hải Long phát biểu khai mạc chương trình.

Ngọn lửa ấy hình thành qua bao thử thách, hy sinh và qua những đóng góp bền bỉ của những người đã làm nên các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam và Trung Quốc, để ngọn lửa hôm nay tiếp tục soi sáng bước đi của lớp trẻ trong thời đại phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

“Trong hành trình ấy, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc luôn đứng bên nhau, cùng chia sẻ niềm tin và ý chí. Những chiến công, công sức và khát vọng của bao lớp thanh niên đã tạo nên sợi dây gắn kết đặc biệt, một tình hữu nghị trong sáng, thủy chung, bền bỉ, được hun đúc bởi lý tưởng chung về hòa bình, độc lập và thịnh vượng”, anh Lê Hải Long nói.

Vì vậy, chủ đề “Thanh niên Việt - Trung: Ánh sáng lý tưởng” là sự kiên định với mục tiêu cách mạng; là việc tiếp tục bồi đắp tri thức, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm; là quyết tâm của thanh niên hai nước trong việc chung tay xây dựng mỗi quốc gia ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, qua đó đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Theo anh Long, trong thời đại biến đổi không ngừng như ngày nay, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc không chỉ đứng trước nhiều cơ hội mới, mà còn mang trên mình trách nhiệm lớn lao.

Trách nhiệm ấy không chỉ tiếp nối những giá trị mà cha anh đã gây dựng, mà còn biết biến những giá trị đó thành nội lực để thích ứng, sáng tạo và bứt phá. Lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của thế hệ đi trước chỉ thật sự sống động khi được hiện thực hóa bằng hành động của tuổi trẻ hôm nay.

Trong nhiều năm, tổ chức Đoàn của hai nước đã duy trì sự hợp tác chặt chẽ và ổn định. Các chương trình giao lưu quy mô lớn, các cuộc gặp gỡ thường niên, những hoạt động kết nối thanh thiếu nhi vùng biên hay các khóa bồi dưỡng cán bộ trẻ, đã giúp hai bên xây dựng một môi trường hợp tác hiệu quả, thực chất. Mỗi chương trình là một chiếc cầu nối giúp thanh niên hai nước tiến gần lại nhau hơn, hiểu nhau hơn và cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong học tập, công tác và cống hiến.

“Tôi mong rằng, diễn đàn sẽ là nơi để các bạn trao đổi thẳng thắn, chia sẻ những suy nghĩ chân thành và đề xuất các sáng kiến mới không phải chỉ để duy trì truyền thống, mà để biến truyền thống thành nguồn năng lượng cho sự sáng tạo. Mỗi quan điểm, mỗi ý tưởng và mỗi khát vọng của các bạn sẽ góp phần định hình cách mà thế hệ trẻ hai nước cùng nhau phát triển”, anh Long chia sẻ.

Thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc sẽ luôn xứng đáng là người kế thừa trung thành và sáng tạo của các thế hệ cha anh, cùng nhau viết tiếp những trang mới rực rỡ trong lịch sử hữu nghị hai dân tộc.

Chị Đổng Hà - Trưởng Ban Liên lạc quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc phát biểu tại chương trình.

Tiếp nối nguyện ước ban đầu

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Lò Văn Long - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên bày tỏ, nơi anh sinh ra và lớn lên, những điệu múa, câu hát và tri thức bản địa của cộng đồng các dân tộc vẫn vang vọng từng ngày. Nhưng hơn hết, đó là nơi anh được nuôi dưỡng bởi tinh thần đoàn kết, hữu nghị, cởi mở, biết trân trọng những giá trị chung và mở lòng với bạn bè gần xa cũng chính là những giá trị cốt lõi mà thanh niên hai nước chúng ta đang cùng nhau vun đắp và hướng tới hôm nay.

Với chủ đề “Từ lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, thanh niên Việt - Trung vun đắp tình hữu nghị, hướng tới tương lai”, anh Long muốn nhấn mạnh, lý tưởng cao đẹp và chân chính của thế hệ cha anh đã kết tinh thành những điểm chung cốt lõi trong tâm hồn người trẻ hai nước.

Anh Lò Văn Long chia sẻ tại chương trình.

Để biến lý tưởng tương thông và văn hóa tương đồng thành sức mạnh hành động, vun đắp tình hữu nghị và hướng tới tương lai, anh Long đề xuất 2 hướng hợp tác trọng tâm cho thanh niên hai nước như phối hợp xây dựng nền tảng để quảng bá di sản văn hóa chung, tạo trải nghiệm du lịch mới mẻ; đẩy mạnh giao lưu lý luận, văn hóa sâu rộng và bền vững…

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình.

Ôn lại lịch sử về nguyện ước ban đầu của tình hữu nghị hai nước, anh Bao Đại Vi - Phó Viện trưởng Trường Học viện Chủ nghĩa Mác, Đại học Chiết Giang, đã chia sẻ về nguồn gốc lịch sử cách mạng Trung - Việt; quỹ đạo vận mệnh tương đồng của Trung Quốc và Việt Nam; hiện trạng giao lưu, hợp tác Trung - Việt; kỳ vọng đối với thanh niên hai nước...

Anh Bao Đại Vi tin tưởng và mong rằng, thanh niên Việt - Trung sẽ luôn kiên trì tôn trọng lẫn nhau, giao lưu bằng tấm lòng, đối đãi bằng tình cảm.

“Hãy để tinh thần, lý tưởng cách mạng của thế hệ cha anh được truyền lại qua các thế hệ, thanh niên hai nước cùng tiên phong trên con đường phía trước, phát huy sứ mệnh, cùng nhau mở ra chương mới của tình hữu nghị Việt - Trung, đúng như nguyện ước ban đầu - vượt qua núi sông, hoà quyện và toả sáng”, anh Bao Đại Vi chia sẻ.

Tại chương trình, anh Nguyễn Bá Tuấn Anh - Bí thư Đoàn thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đã chia sẻ về chủ đề “Thanh niên Trung - Việt với sứ mệnh tiên phong trong đổi mới khoa học công nghệ”.

Theo anh Tuấn Anh, khối thanh niên công nhân Việt Nam với đặc thù gắn bó với thực tiễn sản xuất, với dây chuyền, máy móc, với những áp lực về năng suất và chất lượng. Nhưng chính môi trường ấy đã tạo nên tinh thần kỷ luật, chuyên nghiệp, ý chí vượt khó, học hỏi và khát vọng làm chủ công nghệ mới.

Anh Nguyễn Bá Tuấn Anh chia sẻ tại chương trình.

“Chúng tôi hiểu rằng nếu không đổi mới, chúng ta sẽ bị bỏ lại. Nhưng nếu dám thay đổi, thanh niên sẽ trở thành động lực của cả nền kinh tế. Và điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất khi sang Trung Quốc lần này, là thanh niên Trung Quốc cũng đang mang trong mình khát vọng đó”, anh Tuấn Anh nói.

Vì vậy, tinh thần “Vững vàng lý tưởng - cùng nhau phát triển” sẽ là thông điệp chung mà thanh niên hai nước mang theo sau chuyến hành trình này. Anh tin rằng tuổi trẻ Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn có đủ trí tuệ và bản lĩnh để dẫn dắt đổi mới khoa học công nghệ.

Còn chị Hoàng Bân Bân - Người sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Sáng tạo Hướng Thôn Hàng Châu, đã chia sẻ mô hình phát triển kinh tế trên vùng nông thôn, thậm chí là những vùng chỉ có người già và trẻ em sinh sống.

Từ thực tiễn nhân rộng và chia sẻ kinh nghiệm cho hơn 500 mô hình phát triển kinh tế ở nông thôn, chị Bân mong rằng, thanh niên tri thức trẻ hãy mạnh dạn quay trở về các vùng nông thôn phát triển kinh tế, lan toả giá trị tri thức, cụ thể hoá trong từng hành động lao động, sản xuất.

Chị Hoàng Bân Bân - Người sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Sáng tạo Hướng Thôn Hàng Châu.

Đại biểu thanh niên hai nước chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm, tặng quà du học sinh Việt tại Đại học Gia Hưng.