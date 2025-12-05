Anh Trần Hải Phú tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 40 anh chị, Ban Thường vụ gồm 13 anh chị. Anh Trần Hải Phú tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khóa mới. Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm các anh Phạm Văn Hậu; Lê Xuân Thịnh và chị Hồ Thị Thùy Trang.

Ngày 5/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 40 anh chị, Ban Thường vụ gồm 13 anh chị. Anh Trần Hải Phú tiếp tục được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm các anh Phạm Văn Hậu; Lê Xuân Thịnh và chị Hồ Thị Thùy Trang.

Anh Trần Hải Phú - Tân Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn tỉnh Tây Ninh khóa mới gồm 7 anh chị; anh Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 có 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Bí thư Trung ương Đoàn - Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm của chính quyền và MTTQ, cùng sự phối hợp của các ngành, địa phương, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

"Một trong những điểm sáng là phong trào thanh niên tham gia chuyển đổi số. Khi tỉnh triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các đội hình thanh niên đã nhanh chóng thích ứng, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng định danh điện tử. Toàn tỉnh đã thành lập 96 “Đội bình dân học vụ số” với hơn 1.500 đoàn viên tham gia thường xuyên; thanh niên cũng hỗ trợ trên 60.000 lượt người dân tại các trung tâm hành chính công cấp xã"- ông Hải nêu.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống được triển khai đồng bộ, với hơn 80% đoàn viên tham gia học tập nghị quyết. Nhiều mô hình mới được xây dựng như “tủ điện nở hoa”, “đường hoa thanh niên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Thanh niên công dân số”, “Không gian đọc - học tập mở”. Công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng tiếp tục đạt kết quả tích cực: toàn tỉnh kết nạp hơn 42.000 đoàn viên và giới thiệu 17.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng; thực hiện hơn 3.800 công trình thanh niên, huy động hơn 84 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho trên 120.000 thiếu nhi.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

Ông Hải nhấn mạnh, những kết quả này đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới.

Tuy nhiên, theo ông, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới cho công tác Đoàn. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã rất lớn, trong khi cán bộ Đoàn chủ yếu kiêm nhiệm. Việc tập hợp thanh niên bằng mô hình truyền thống không còn phù hợp. Tỉnh cũng đã chủ trương điều chỉnh một số nhiệm vụ quản lý kinh tế để giao cho Đoàn, nhằm tạo điều kiện tập trung hơn cho phong trào, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chăm lo thiếu nhi.

Ông Nguyễn Thanh Hải nói: “Nếu phương thức hoạt động không đổi mới, chúng ta sẽ khó tiếp cận thanh niên trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, vùng biên giới, thanh niên công nhân, thanh niên trong tôn giáo, dân tộc. Đây là yêu cầu đòi hỏi sự nhạy bén, sáng tạo và linh hoạt của từng cấp bộ Đoàn”.

Qua báo cáo và thảo luận tại đại hội, ông Hải ghi nhận tinh thần cầu thị của các cấp bộ Đoàn. Ông đề nghị đại hội cần nghiên cứu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, dựa trên tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới, từ đó xác định các giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải đưa ra các nhóm định hướng lớn cho công tác Đoàn trong giai đoạn tới, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Hải bày tỏ kỳ vọng rằng với nguồn lực được phân bổ hợp lý cùng tinh thần sáng tạo, tuổi trẻ Tây Ninh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.