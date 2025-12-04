Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Long lần thứ I: Bước khởi đầu cho khát vọng và hành động mới

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, nhiệm kỳ mới, cả đất nước bước vào giai đoạn mới, tỉnh Vĩnh Long mới sau sáp nhập mở ra không gian rộng lớn để tuổi trẻ của tỉnh tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 115.000 đoàn viên trong toàn tỉnh Vĩnh Long.

Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cha anh

Sáng 4/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể. Dự Đại hội có ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương. Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 115.000 đoàn viên trong toàn tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại Đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, đã hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Theo chị Trang, nhiệm kỳ tới, cả đất nước bước vào giai đoạn mới, tỉnh Vĩnh Long mới sau sáp nhập mở ra cho người trẻ rất nhiều cơ hội phát triển. Những định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh mở ra không gian rộng lớn để tuổi trẻ Vĩnh Long tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Bí thư Trung ương Đoàn - chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Gợi mở một số vấn đề trong nhiệm kỳ tới, chị Nguyễn Phạm Duy Trang lưu ý, phải tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. Trong đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tương tác đa chiều, lấy đoàn viên, thanh niên làm chủ thể, đề cao tính “tự giáo dục”.

Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, theo chị Trang, phải thấu hiểu về truyền thống vẻ vang của vùng đất được hợp thành từ 3 tỉnh Anh hùng (Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre), với tinh thần Đồng Khởi bất khuất, kiên cường. Với lòng yêu nước và ý chí tự lực, tự cường của những thế hệ người Kinh, Khmer, Hoa một lòng theo Đảng. Xây dựng lớp thanh niên Vĩnh Long thời kỳ mới có bản lĩnh, lý tưởng, hoài bão và khát vọng vươn lên, trở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha anh.

Đồng thời, Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cần bám sát các định hướng của Trung ương Đoàn và địa phương, để triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Vĩnh Long tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Tích cực tham gia phát triển kinh tế gắn với gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

"Mỗi thanh thiếu nhi đều phấn khởi khi nhìn thấy hình ảnh, bóng dáng của mình trong từng phong trào, công trình xác lập tâm thế tự túc, tri thức. Các phong trào, hoạt động phải được tổ chức cụ thể, thất thực, hiệu quả; áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo (Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm, Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn, Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động). Mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm hai đột phá theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư", chị Trang lưu ý.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và T.Ư Đoàn dự Đại hội.

Đoàn vững mạnh toàn diện từ cơ sở

Cùng với đó, Bí thư Trung ương Đoàn - Nguyễn Phạm Duy Trang yêu cầu, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện từ cơ sở. Không thể có “đoàn viên ưu tú” khi “chi đoàn” chưa vững, cũng không thể xây dựng “chi đoàn mạnh” nếu nội dung sinh hoạt còn thiếu sức bật, thiếu hấp dẫn. Mở rộng mạng lưới, tăng tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại các khu vực đặc thù; dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi...

Để thực hiện được những yêu cầu trên, theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, công tác cán bộ chính là khâu “then chốt”. Cán bộ đoàn phải là những người tiên phong, luôn chí công vô tư, lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau. Cán bộ đoàn cần có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả, tấm gương sáng truyền cảm hứng, quy tụ thanh niên. Có đủ năng lực thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới.

Anh Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phát biểu khai mạc Đại hội.

Anh Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh tiếp tục có nhiều bước phát triển mới, bắt kịp cùng hơi thở thời đại, hòa cùng nhịp sống đổi thay của quê hương. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Thể hiện rõ nét tinh thần tiên phong, sáng tạo, khát vọng dựng xây quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Các phong trào hành động cách mạng được Tỉnh Đoàn Vĩnh Long triển khai ngày càng thiết thực, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên. Công tác chăm lo và đồng hành với đoàn viên, thanh thiếu nhi luôn được thực hiện thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Theo anh Cường, vẫn còn những trăn trở với các mặt công tác chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn, như yêu cầu đổi mới hoạt động để thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tự nguyện tham gia hơn; triển khai thêm những mô hình nào, giải pháp gì hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp...

“Đại hội lần này không chỉ là dịp tổng kết, còn khởi đầu cho một tầm nhìn mới, hành động mới, khát vọng mới. Với tinh thần Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Đột phá - Phát triển, những quyết định của Đại hội sẽ thể hiện niềm tin son sắt của tuổi trẻ Vĩnh Long vào Đảng, tràn đầy ý chí, khát vọng của tuổi trẻ được đem tài năng, trí tuệ đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Qua đó góp phần đưa quê hương tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững”, anh Cường nói.

Toàn cảnh Đại hội.