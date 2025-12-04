Anh Trần Trí Cường tiếp tục làm Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Long khóa mới gồm 42 anh chị, Ban Thường vụ gồm 13 anh chị. Anh Trần Trí Cường tiếp tục được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 4/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 42 anh chị, Ban Thường vụ gồm 13 anh chị. Anh Trần Trí Cường tiếp tục được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; Phó Bí thư gồm các anh chị: Nguyễn Thanh Nhã, Phan Thanh Trẻ, Nguyễn Thị Cẩm Hương, Mai Thanh Hồ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Lâu, Bí thư Trung ương Đoàn - Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Long khóa mới.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Vĩnh Long khóa mới gồm 7 anh chị; anh Mai Thanh Hồ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 có 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong giai đoạn 2022-2025, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết. Cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, những mặt công tác chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, của xã hội và của thanh thiếu nhi.

Hoan nghênh tinh thần nghiêm túc tự kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, ông Lâu cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm khắc phục. “Một bộ phận thanh niên còn thiếu ý chí vươn lên, ngại dấn thân, thanh niên chậm tiến và vi phạm pháp luật còn nhiều. Một số cơ sở Đoàn chưa thật sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phong trào chuyển đổi số trong thanh niên tuy lan tỏa mạnh mẽ, nhưng chất lượng, chiều sâu và tính bền vững vẫn cần được củng cố... Những hạn chế đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, để tổ chức Đoàn thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh”, ông Lâu nói.

Ông Lâu đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Long khóa mới tập trung bám sát mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Trong đó có đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ đức, đủ tài, uy tín, tư duy đột phá, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo.

Gợi mở một số vấn đề, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, tình nguyện, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, ông Lâu lưu ý, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên với nhiều hình thức. Đoàn phải là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà trường và thanh niên. Quan tâm chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; phát huy vai trò phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo đảm quyền tham gia của trẻ em. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, tâm huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng làm việc trong môi trường số và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Với đoàn viên, thanh niên, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu, cần thể hiện vai trò tiên phong trong gìn giữ bản sắc văn hóa, tôn vinh di sản. Chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu, sưu tầm, phục dựng, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống hiện đại.

“Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Quan tâm đến Đoàn không phải là quan tâm đến một tổ chức hay một con người cụ thể, mà là quan tâm đến thế hệ tương lai, do đó phải tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ phát huy tài năng, sáng tạo, tích cực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước; mạnh dạn giao việc, nhất là những việc khó để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, ông Lâu yêu cầu.