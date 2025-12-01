184 người con hiếu thảo tiêu biểu ở TPHCM

TPO - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định đây không chỉ là hoạt động phong trào đơn thuần mà còn là hành trình gieo những hạt giống tốt đẹp, thiện lành vào mỗi gia đình, tế bào của xã hội, mỗi khu dân cư và toàn thành phố. Qua đó góp phần bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tối 30/11, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương 184 gương “Người con hiếu thảo” cấp thành phố năm 2025.

Phát biểu tuyên dương các tấm gương về lòng hiếu thảo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định đây không chỉ là hoạt động phong trào đơn thuần mà còn là hành trình gieo những hạt giống tốt đẹp, thiện lành vào mỗi gia đình, tế bào của xã hội, mỗi khu dân cư và toàn thành phố. Qua đó góp phần bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tuyên dương tại chương trình.

Bà Tuyết đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, địa phương tiếp tục quan tâm, phát động phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình “Người con hiếu thảo”. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền để phong trào lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn trong cộng đồng. Các cơ sở giáo dục cũng cần tích cực lồng ghép nội dung giáo dục về đạo đức, truyền thống hiếu nghĩa vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tuyên dương các gương Người con hiếu thảo.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cùng Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải tặng bằng khen tuyên dương các bạn trẻ điển hình về lòng hiếu thảo. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM

Từ năm 1995, Hội LHTN Việt Nam TPHCM và Hội LHPN Việt Nam TPHCM đã khởi xướng phong trào “Người con hiếu thảo”. Từ những hoạt động ban đầu còn rất giản dị, phong trào dần lan rộng, chạm đến từng nếp nhà, tuyến hẻm, cộng đồng dân cư.

Đến nay, phong trào đã trở thành một điểm nhấn văn hóa của thành phố mang tên Bác, với 1.494 gương “Người con hiếu thảo” cấp thành phố và hơn 7.800 gương “Người con hiếu thảo” tại cơ sở được tuyên dương.