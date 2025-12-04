Thanh niên Việt - Trung vun đắp niềm tin, vươn tới hành trình mới

TPO - Ngày 4/12, tại Đại học Chiết Giang, đã diễn ra Chương trình đối thoại thanh niên Trung Quốc - Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ vun đắp niềm tin - chắp cánh ước mơ vươn tới hành trình mới”.

Tham dự chương trình, có anh Lê Hải Long - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; chị Lý Liên Bình - Bí thư Thành Đoàn Chiết Giang; bà Chu Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Chiết Giang.

Toàn cảnh chương trình.

Cùng kế thừa nguồn gen đỏ

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Chu Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Chiết Giang bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tới tham quan và tham gia chương trình đối thoại thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tại trường.

Anh Cù Đức Quân và bà Chu Tuệ phát biểu khai mạc chương trình.

Bà Chu Tuệ đã giới thiệu lịch sử gần 130 năm hình thành và phát triển của Đại học Chiết Giang với phương châm cầu thị sáng tạo, không ngừng đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân tài cho đất nước.

Bà Chu Tuệ mong rằng, các bạn thanh niên hai nước sẽ kế thừa nguồn gen đỏ, cùng nhau tiến bước và sẵn sàng tiên phong trên hành trình sáng tạo để thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Phát biểu tại chương trình, anh Cù Đức Quân - Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ sự vui mừng được đến thăm tỉnh Chiết Giang - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là cái nôi của các ngành thủ công truyền thống như lụa Hàng Châu, trà Long Tỉnh, một trong những tỉnh năng động nhất Trung Quốc về kinh tế tư nhân, thương mại, công nghiệp nhẹ và công nghệ số.

“Chúng tôi rất vui, phấn khởi khi được tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên năm 2025 tại Trung Quốc. Đúng như mục đích của hành trình, chúng tôi mong muốn trong chuyến đi này sẽ tìm hiểu, học tập được nhiều nội dung bổ ích.

Đồng thời có nhiều cơ hội, thời gian để chia sẻ, giao lưu, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa thanh niên 2 nước. Qua đó thấu hiểu lẫn nhau hơn về lý tưởng, về niềm tin như chủ đề của buổi đối thoại ngày hôm nay để cùng nhau hội nhập và phát triển”, anh Cù Đức Quân nói.

Hiến kế xây dựng chính sách, công việc chung của đất nước

Tại buổi đối thoại, chị Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội chia sẻ với chủ đề: “Thanh niên khối cán bộ công chức tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, công việc chung của đất nước”.

Trong khu vực công, lực lượng cán bộ trẻ là nguồn nhân lực kế cận quan trọng trong cơ quan nhà nước, lực lượng chủ động tiếp cận công nghệ mới, mô hình quản trị hiện đại, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chính vì vậy, Việt Nam luôn khuyến khích thanh niên tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội chia sẻ tại chương trình.

Công chức trẻ tham gia vào quá trình xây dựng chính sách thông qua nhiều kênh và giai đoạn khác nhau trong quy trình hoạch định chính sách công. Vai trò của họ không chỉ là “người thừa hành” mà ngày càng trở thành lực lượng có đóng góp quan trọng vào đổi mới và hoàn thiện chính sách.

“Mỗi chuyến tham quan, trao đổi quốc tế cho tôi thêm nhiều bài học về tinh thần phục vụ người dân, kỹ năng quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ trong Quốc hội số, Chính phủ số… Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sâu sắc này sẽ giúp Đoàn Thanh niên hai nước củng cố vững chắc nền tảng chính trị, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống”, chị Kim Anh nói.

Xây dựng văn hóa hai nước cùng tỏa sáng trên bản đồ khu vực

Anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chia sẻ về chủ đề Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên phường trong giáo dục lý tưởng, vun đắp niềm tin, tạo môi trường cho thanh niên lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Theo anh Tú, mỗi đoàn viên là một “đại sứ trẻ” trong việc bảo tồn, kế thừa và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời là lực lượng nòng cốt thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm.

Tuổi trẻ Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội luôn xác định được rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, hội viên trong công tác giáo dục lý tưởng, vun đắp niềm tin, tạo môi trường cho mỗi bạn thanh niên lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống phường Hoàn Kiếm và Thủ đô tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Tham gia Chương trình giao lưu Hành trình đỏ tại Trung Quốc lần này, tuổi trẻ Hoàn Kiếm rất mong được chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm quý báu của thanh niên Trung Quốc trong giáo dục lý tưởng, phát huy các giá trị và bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp văn hóa.

“Những chia sẻ của các đồng chí sẽ là những kinh nghiệm, kiến thức quý báu mà tuổi trẻ Hoàn Kiếm chúng tôi có thể học hỏi, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt - Trung, xây dựng văn hóa hai nước cùng tỏa sáng trên bản đồ khu vực”, anh Tú nói.

Gánh vác sứ mệnh trong từng hành động

Tại chương trình, bác sĩ Tô Tuấn Uy - Bí thư Đoàn Bệnh viện trực thuộc số 1, Trường Y Đại học Chiết Giang, Trung Quốc chia sẻ: “Chúng tôi mang trong tim “đại sự của quốc gia”, nỗ lực đi ở tuyến đầu, gánh vác sứ mệnh trong từng hành động, thanh xuân bám rễ trên mảnh đất Tổ quốc. Với vai trò là bác sĩ trẻ, tôi cùng đồng nghiệp luôn đứng ở tuyến đầu chống lại bệnh truyền nhiễm, đi tìm kiếm câu trả lời trong lâm sàng và nghiên cứu khoa học”.

Bác sĩ Tô Tuấn Uy quan niệm, “không đổi cũ thì không thành mới”, thanh niên Chiết Giang luôn hướng từ người biết học đến người biết sáng tạo trên nhiều lĩnh vực như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, y học, y tế số… Qua đó, góp phần vươn tầm lâm sàng ra thế giới, đạt được tiến bộ đột phá trong lĩnh vực điều trị bệnh máu và các bệnh nặng khó chữa, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao cho y học.

Cùng với đó, đội ngũ bác sĩ trẻ tại đây luôn chủ động chia sẻ kinh nghiệm với thế giới thông qua việc dịch kinh nghiệm cốt lõi về phòng chống dịch bệnh và quản lý y tế công cộng sang 26 ngôn ngữ, đồng thời chia sẻ toàn cầu thông qua 25 buổi phát trực tiếp quốc tế từ xa và nhiều vòng hỏi đáp trực tuyến.

Bác sĩ Tô Tuấn Uy chia sẻ tại chương trình.

“Tôi tin rằng, dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, khát vọng học tập, nghiên cứu, theo đuổi khoa học ở thanh niên đều tương thông với nhau. Vì vậy, tôi mong rằng, buổi đối thoại hôm nay sẽ là khởi đầu để chúng ta có thể tăng cường giao lưu hơn nữa, sát cánh cùng nhau, đóng góp sức lực vào sự phát triển của quốc gia và thế giới”, bác sĩ Tô Tuấn Uy chia sẻ.

Cùng ngày, tại Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, đã diễn ra chương trình đối thoại thanh niên Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề "Kế thừa văn hóa - phát triển đổi mới”

Tại đây, anh Vũ Văn Chúc - Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam chia sẻ, đoàn chúng tôi là một tập thể đa sắc màu, hội tụ những gương mặt ưu tú đến từ nhiều công việc thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và quản lý, đào tạo văn hóa. Chúng tôi mang trong mình khát vọng được học hỏi, nghiên cứu và giao lưu văn hoá của 2 đất nước.

"Chúng tôi tin rằng, chính sự giao lưu, đối thoại và cọ xát ý tưởng giữa thanh niên hai nước sẽ mở ra những cánh cửa hợp tác mới, giúp chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai nơi văn hóa là cầu nối vững chắc", anh Chúc nói.

Anh Vũ Văn Chúc chia sẻ tại buổi đối thoại chủ đề "Kế thừa văn hóa - phát triển đổi mới”.