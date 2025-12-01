Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

TPO - Ngày 1/12, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025”, đã dự tọa đàm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc và tới thăm nhà ở cũ của Bác tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Tọa đàm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 lần thứ 2 tại Trung Quốc, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức.

Tại tọa đàm, GS. Hồ Hiến Trung - Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc đã trao đổi, giới thiệu về những dấu ấn hoạt động cách mạng quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Người đã tích cực tham gia các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản.

Cũng trong phần trao đổi tại tọa đàm, đại biểu thanh niên Việt Nam được ôn lại nhiều dấu mốc, hoạt động quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền móng vững chắc, vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Qua đó, hiểu thêm về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm và sự dày công vun đắp của Người đối với mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

﻿ ﻿ ﻿ Tọa đàm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Ảnh: Châu Linh

Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Huỳnh Anh Phương Thảo - Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận, TPHCM cho biết, qua bài giảng của giáo sư, chị nhận thấy rằng, những năm tháng ở Vân Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa với lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị của hai nước Việt - Trung trong những năm tháng cách mạng gian khổ.

"Được tham gia, tìm hiểu về dấu chân cách mạng của Bác Hồ qua Hành trình đỏ chính là ôn lại lịch sử, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng vì được lắng nghe câu chuyện nhiệt huyết thời tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của Bác với những người bạn thân thiết ở Trung Quốc”, chị Thảo nói.

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự tọa đàm chuyên đề. Ảnh: Châu Linh

Ngay sau tọa đàm chuyên đề, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tới thăm nhà ở cũ của Người tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam - một trong những chứng tích lịch sử quan trọng ghi dấu quãng thời gian Người hoạt động cách mạng ở nước ngoài trước Cách mạng tháng Tám.

Khu di tích tọa lạc tại số 89 - 91, đường Nam Hoa Sơn, thuộc quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cư trú và làm việc trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1940. Căn nhà có kết cấu gạch - gỗ, gồm ba tầng, mái ngói hai dốc kiểu Trung Hoa với tổng diện tích xây dựng khoảng 263m².

Không gian bên trong được phục dựng gần với nguyên trạng, có nhiều hiện vật và tư liệu quý, giúp tái hiện đời sống và môi trường hoạt động bí mật của Bác trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tới thăm nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Châu Linh

Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cư trú và làm việc trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 10/1940.

Trong quãng thời gian tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ các nhà cách mạng trong nước Việt Nam là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và những đồng chí khác ở Côn Minh, để bàn về những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đi khảo sát dọc tuyến đường sắt Vân Nam - Việt Nam và có nhiều hoạt động tuyên truyền cách mạng khác. Những hoạt động đó không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần quốc tế và sự gắn bó giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cảm thấy rất xúc động khi được học tập, tham quan nơi Bác Hồ đã từng làm việc.

“Khi bước vào ngôi nhà, tôi cảm thấy ấn tượng nhất với bộ bàn ghế mộc mạc nơi Bác từng ngồi làm việc. Chúng tôi có thể cảm nhận rõ nét hơn về tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc và từ những câu chuyện, bài học ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi đây. Mỗi thanh niên Việt Nam chúng tôi sẽ có thêm động lực để tiếp tục phát huy, kế thừa và phát triển”.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đại biểu đã đến tham quan Bảo tàng Đại học Liên hợp Tây Nam.