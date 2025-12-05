Gen Z không chạy theo thương hiệu xa xỉ, họ chọn Viên Viên vì ‘Thật – Rẻ – Không màu mè’

Trong nhiều năm qua, các thương hiệu đồ uống tại Việt Nam đẩy mạnh cuộc đua “Hình ảnh”: cửa hàng hiện đại, thiết kế bắt mắt, bao bì chỉn chu và những chiến dịch quảng cáo quy mô lớn. Thế nhưng, sự nổi lên nhanh chóng của Trà sữa Viên Viên với mức giá chỉ từ 7.000 đồng/ly đã tạo nên một nghịch lý đáng chú ý.

Gen Z – thế hệ vốn được xem là sành trend, nhạy cảm với thương hiệu và hình ảnh – lại ưa chuộng mô hình bình dân, tối giản và gần như không quảng bá. Hiện tượng Viên Viên mở ra một câu hỏi mới cho thị trường: phải chăng Gen Z đang thay đổi cách nhìn về giá trị sản phẩm?

Lựa chọn tự nhiên từ nhu cầu thực của Gen Z

Khác với nhiều thương hiệu chú trọng thiết kế cửa hàng hoặc trải nghiệm sang trọng, mô hình của Viên Viên được xây dựng theo hướng tối giản: quầy bán nhỏ, không biển hiệu cầu kỳ, không decor bắt mắt, không tạo cảm giác “sống ảo”. Nếu nhiều thương hiệu chọn cách “làm đẹp” để thu hút, Viên Viên lại chọn tối ưu vận hành lấy nhanh – uống nhanh – đi nhanh.

Đây cũng chính là nhịp sống quen thuộc của Gen Z, đặc biệt là nhóm học sinh – sinh viên và người trẻ mới đi làm. Họ ưu tiên tiện lợi, tốc độ và tính thực tế. Một sản phẩm rẻ nhưng uống ổn, dễ tiếp cận và phù hợp chi tiêu hằng ngày trở thành lựa chọn tự nhiên.

“Không sang, không phô trương” lại chính là lý do nhiều bạn trẻ cảm thấy thoải mái khi tiếp cận thương hiệu này.

Người tiêu dùng xếp hàng dài đợi mua trà sữa Viên Viên có cả học sinh, sinh viên và người đi làm

Lan tỏa nhờ sự chân thật, không phải nhờ quảng cáo

Điều gây chú ý là dù mức độ phổ biến rất cao trên mạng xã hội, Viên Viên gần như không triển khai các chiến dịch quảng cáo trả phí. Sự lan tỏa chủ yếu đến từ video ngắn do chính Gen Z ghi lại và chia sẻ. Những clip vài giây quay cảnh xếp hàng mua ly trà sữa khuyến mại 7.000 đồng, hay review nhanh về “vị ổn trong tầm giá”, tạo ra hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày.

Không có kịch bản, không có người nổi tiếng, không có concept cầu kỳ. Nội dung chỉ là khoảnh khắc đời thường của người thật – việc mà Gen Z vốn yêu thích mộc mạc, thân thiện, tự nhiên vốn có.

Mức giá từ 7.000 đồng của Trà Sữa Viên Viên đến từ chiến lược tối ưu chi phí: bao bì tối giản, mô hình bán mang đi và nhân sự tinh gọn. Thương hiệu tự chủ nguyên liệu – Trà được sử dụng từ lá trà tươi tại vườn và được rang sấy, đóng gói theo quy trình riêng, topping sản xuất nội bộ – giúp giảm trung gian, kiểm soát chất lượng và độ nhất quán

Xu hướng truyền thông hiện nay cũng cho thấy các nền tảng ưu tiên nội dung chân thật thay vì video mang tính quảng cáo hóa. Vì vậy, những clip về Viên Viên được lan truyền tự nhiên, không bị người xem “nghi ngờ” là chiêu PR.

Tâm lý tiêu dùng mới tối giản – thực dụng – minh bạch

Các chuyên gia hành vi tiêu dùng đánh giá sự lựa chọn Viên Viên của Gen Z không phải là nhất thời, mà phản ánh tư duy tiêu dùng thế hệ mới. Gen Z không mua vì thương hiệu, mà mua vì “đáng”. Một sản phẩm phục vụ nhu cầu cơ bản – như đồ uống giải khát – chỉ cần đáp ứng ba yếu tố giá hợp lý, chất lượng vừa đủ và trải nghiệm rõ ràng.

Không còn bị ảnh hưởng bởi hình ảnh xa xỉ từ những năm trước đó, Gen Z có xu hướng tỉnh táo hơn khi chi tiêu. Họ sẵn sàng chi nhiều cho những thứ mang tính cá nhân hóa hoặc trải nghiệm độc đáo, nhưng lại rất thực dụng với các sản phẩm sử dụng hằng ngày.

Những món trà sữa Viên Viên kèm nhiều loại topping được thực khách ưu ái

Không phải ngẫu nhiên Viên Viên trở thành hiện tượng

Với tốc độ lan rộng trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi vì sao một thương hiệu giá rẻ lại có thể tạo hiệu ứng mạnh như vậy. Thành công của Viên Viên đến từ việc chạm đúng ba nhu cầu mà Gen Z ưu tiên. Tính thực tế sản phẩm đúng với kỳ vọng “rẻ – nhanh – tiện”. Giá trị thật hương vị ổn định trong mức giá thấp, không gắn với trải nghiệm phù phiếm. Tính minh bạch không quảng cáo phô trương, không “make up” hình ảnh. Viên Viên không cố gắng cạnh tranh bằng hình ảnh đẹp, mà bằng mô hình phù hợp với thói quen tiêu dùng mới: tối giản nhưng hiệu quả.

Gen Z đang thay đổi thị trường

Sự lựa chọn Viên Viên của Gen Z không chỉ tạo ra trào lưu nhất thời. Nó phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng không chạy theo hào nhoáng, không mua vì thương hiệu, chỉ mua vì sản phẩm thật sự đáp ứng nhu cầu. Xu hướng này đang tác động ngược lại lên thị trường F&B, buộc nhiều thương hiệu phải xem lại cách định vị, chiến lược giá và cách kể câu chuyện thương hiệu.

Trà Sữa Viên Viên – với mô hình bình dân và sự giản dị của mình – trở thành ví dụ cho thấy một thương hiệu không cần xa xỉ vẫn có thể chiếm được cảm tình của thế hệ trẻ, nếu mang đến giá trị phù hợp.