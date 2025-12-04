Cô dâu Đồng Tháp chia sẻ xúc động về 2 chiếc ghế trống trong lễ đính hôn

Phía sau hình ảnh 2 chiếc ghế bọc vải trắng, ghi dòng chữ “Thưa mẹ, con đi lấy chồng”, “Thưa ba, con đi lấy chồng” là câu chuyện xúc động của cô dâu sinh năm 1988.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô dâu chỉnh trang 2 chiếc ghế đặc biệt trong lễ đính hôn của mình thu hút hơn 700 nghìn lượt xem, 32 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

Khoảnh khắc cô dâu chỉnh trang 2 chiếc ghế trống khiến nhiều người xúc động.

Hai chiếc ghế được bọc vải trắng, ghi 2 dòng chữ: “Thưa mẹ, con đi lấy chồng” và “Thưa ba, con đi lấy chồng”. Được biết, 2 chiếc ghế đặc biệt ấy cô dâu dành riêng cho người cha, người mẹ đã khuất của mình, giống như đấng sinh thành vẫn hiện diện trong ngày trọng đại của con gái.

Khoảnh khắc ấy khiến người xem xúc động. Tài khoản Phạm Anh Thư bình luận: “Còn gì tủi thân hơn là ngày trọng đại không có sự chứng kiến của cha mẹ. Xin được dành cho cô dâu một cái ôm”.

Một tài khoản khác cũng bày tỏ sự đồng cảm: “Mình cũng mồ côi cha mẹ gần 20 năm. Đến nay 33 tuổi, mình vẫn chưa dám lấy chồng vì sợ trong ngày trọng đại không có ai nắm tay mình bước ra. Và mình còn sợ, sau này lỡ hôn nhân không êm ấm thì không biết dựa vào ai”.

Hai chiếc ghế cô dâu Thảo Anh dành riêng cho cha mẹ đã khuất

Theo tìm hiểu, cô dâu trong đoạn video “viral” là Thảo Anh (SN 1988, quê Đồng Tháp). Thảo Anh cho hay, khoảnh khắc trên được ghi lại trong lễ đính hôn của chị, tổ chức vào ngày 30/11 vừa qua.

Thảo Anh là con gái út trong một gia đình có 6 anh em, phía trên chị là 5 người anh trai. Cha mất khi chị còn nhỏ, một mình mẹ tần tảo nuôi 6 người con. Đầu năm 2025, mẹ chị cũng qua đời do bệnh hiểm nghèo.

“Tôi là con gái duy nhất của mẹ. Mẹ rất mong được chứng kiến ngày tôi đi lấy chồng, vậy mà mẹ không chờ được đến ngày tôi làm đám cưới”, chị Thảo Anh xúc động.

Chị mong cha mẹ vẫn hiện diện trong ngày vui của con gái.

Nỗi đau mất cha mẹ khiến chị Thảo Anh nhãng quên hạnh phúc riêng của mình. Các anh trai thấy vậy hết lòng khuyên bảo em gái.

Chị vẫn nhớ lời khuyên chân tình của người anh trai thứ tư: “Mẹ bệnh bấy nhiêu năm, em lo cho mẹ như vậy là rất tốt rồi. Chính mẹ có lẽ cũng không còn gì để hối tiếc. Bây giờ, em phải lấy chồng, sinh con, lo cho cuộc sống riêng của mình”.

Thấm thía lời khuyên của anh trai, lại tìm được người hợp ý, chị Thảo Anh quyết định nên duyên. Trong lễ đính hôn, chị chuẩn bị 2 chiếc ghế cho cha mẹ đã khuất, đặt ở phía đối diện sui gia như thể cha mẹ vẫn hiện diện trong ngày trọng đại của con gái.

“Từ sâu trong tâm khảm, tôi vẫn mong cha mẹ ngồi đó, chứng kiến con gái đi lấy chồng. Vị trí ấy, tôi mãi mãi dành cho cha mẹ. Dẫu vậy, không được nắm tay cha mẹ trong ngày vui, nghe họ dặn dò những điều hay lẽ phải trước khi về nhà chồng, tôi vẫn rất tủi thân”, chị Thảo Anh ngậm ngùi.

Nhiều người tham dự lễ đính hôn có phần lạ lẫm trước sự xuất hiện của 2 chiếc ghế trống nhưng khi hiểu lý do, ai nấy đều xúc động.

“Tôi không quá bận tâm mọi người cảm nhận thế nào. Tôi chỉ biết, đó là điều mình muốn làm cho cha mẹ để thể hiện lòng thành kính”, chị Thảo Anh nói.

Ảnh và video: NVCC

