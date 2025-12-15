Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nhiều giải pháp y tế ứng dụng AI chăm sóc sức khỏe người dân

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế AZ - HUST được kỳ vọng trở thành một hệ sinh thái nuôi dưỡng các tài năng công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức và phát triển các giải pháp kỹ thuật số, hướng tới giải quyết những thách thức y tế cấp bách của Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ mít tinh “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo y tế” do Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức đã công bố hợp tác chiến lược giữa ĐH Bách khoa Hà Nội và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam với việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế AZ-HUST. Công bố nhóm tiên phong gồm 10 công ty công nghệ cùng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá.

tienphong-khambenh4.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Lễ mít tinh “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Trong chương trình đã diễn ra hoạt động khám bệnh và sàng lọc bệnh bằng công nghệ cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; trưng bày và trải nghiệm các giải pháp y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội phát triển cùng các đối tác.

TS. BS Nguyễn Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, chúng ta đặt ra mục tiêu quan trọng là từ năm 2026, mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, phải xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động, từ sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Chương trình là bước đi thiết thực để thực hiện mục tiêu đó, dựa trên mô hình hợp tác Nhà nước - chuyên gia - doanh nghiệp - cộng đồng.

tienphong-yte.jpg
Lễ trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa và Công ty TNHH Astrazeneca Việt Nam. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Theo TS Đức, những định hướng của Đảng và ngành Y tế đặt ra yêu cầu phải thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực y tế địa phương và tuyến trung ương.

“Khi một trạm y tế xã vùng sâu có thể tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ tuyến cuối; khi một bác sĩ trẻ tại huyện có thể kết nối tức thì với chuyên gia đầu ngành; khi dữ liệu sức khỏe người dân được số hóa, phân tích và sử dụng hiệu quả cho phòng bệnh, dự báo dịch… là lúc chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân tại mọi miền của Tổ quốc”, anh Đức nói.

tienphong-khambenh2.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn và các đại biểu tham quan các giải pháp y tế ứng dụng AI được giới thiệu đến cộng đồng. Ảnh: Lâm Đăng Hải
tienphong-khambenh3.jpg
Các bạn trẻ trải nghiệm công nghệ số trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại lễ mít tinh.
﻿Ảnh: Lâm Đăng Hải

Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, trong quá trình triển khai đổi mới sáng tạo, ngành Y tế đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu.

Trong đó, có mô hình y tế thông minh ở Bắc Ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh X-quang, hỗ trợ sàng lọc bệnh lý hô hấp và ung thư phổi tại tuyến huyện.

Mô hình y tế thông minh ở Hưng Yên tập trung vào quản lý bệnh không lây nhiễm dựa trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, hỗ trợ phát hiện sớm người có nguy cơ và xây dựng bản đồ bệnh tật.

tienphong-khambenh.jpg
Người dân chờ khám bệnh bằng công nghệ mới tại chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Toàn bộ kinh phí ủng hộ tiền mặt (cùng với kinh phí huy động từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V) sẽ được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xuân Tùng
