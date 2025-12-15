Trung ương Đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu trên toàn quốc

TPO - Kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện; nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại các cơ sở Đoàn trong tình hình mới; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… là những chuyên đề sẽ trao đổi tại lớp bồi dưỡng bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu năm 2025.

Lớp học diễn ra theo hình thức ghi hình bài giảng của báo cáo viên và học viên học trực tuyến trên nền tảng phần mềm Elearning. Thời gian mở hệ thống học trực tuyến từ ngày 15 – 24/12/2025.

Trong chương trình, sẽ có 8 chuyên đề được trao đổi. Cụ thể, thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại các cơ sở Đoàn trong tình hình mới; công tác tham mưu đối với cấp ủy, sự phối hợp với các ban, ngành tại địa phương và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu.

Bên cạnh đó, sẽ có các nội dung liên quan đến việc triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên và phần mềm I-MTTQ; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Thông qua chương trình nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, phát huy năng lực cho đội ngũ bí thư Đoàn các xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác.

Các cán bộ Đoàn cũng sẽ được trao đổi về các kiến thức, nắm bắt tâm lý, tư tưởng, tình hình thanh niên trong giai đoạn mới; hiểu rõ công tác xây dựng Đoàn và các vấn đề có liên quan; nắm vững chủ trương, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới.

Chương trình bồi dưỡng cũng hướng tới giúp các cán bộ Đoàn vận dụng linh hoạt kiến thức, phát huy nghiệp vụ được bồi dưỡng vào công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, từ chương trình sẽ giúp bí thư Đoàn cấp xã, phường, đặc khu chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đáp ứng các yêu cầu thực tiễn; nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành các hoạt động tại đơn vị. Vận dụng, ứng dụng có hiệu quả các công cụ truyền thông, nền tảng chuyển đổi số trong công tác.