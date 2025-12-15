Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Trung ương Đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu trên toàn quốc

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện; nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại các cơ sở Đoàn trong tình hình mới; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… là những chuyên đề sẽ trao đổi tại lớp bồi dưỡng bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu năm 2025.

Lớp học diễn ra theo hình thức ghi hình bài giảng của báo cáo viên và học viên học trực tuyến trên nền tảng phần mềm Elearning. Thời gian mở hệ thống học trực tuyến từ ngày 15 – 24/12/2025.

Trong chương trình, sẽ có 8 chuyên đề được trao đổi. Cụ thể, thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại các cơ sở Đoàn trong tình hình mới; công tác tham mưu đối với cấp ủy, sự phối hợp với các ban, ngành tại địa phương và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu.

Bên cạnh đó, sẽ có các nội dung liên quan đến việc triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên và phần mềm I-MTTQ; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Thông qua chương trình nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, phát huy năng lực cho đội ngũ bí thư Đoàn các xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác.

Các cán bộ Đoàn cũng sẽ được trao đổi về các kiến thức, nắm bắt tâm lý, tư tưởng, tình hình thanh niên trong giai đoạn mới; hiểu rõ công tác xây dựng Đoàn và các vấn đề có liên quan; nắm vững chủ trương, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới.

Chương trình bồi dưỡng cũng hướng tới giúp các cán bộ Đoàn vận dụng linh hoạt kiến thức, phát huy nghiệp vụ được bồi dưỡng vào công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, từ chương trình sẽ giúp bí thư Đoàn cấp xã, phường, đặc khu chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đáp ứng các yêu cầu thực tiễn; nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành các hoạt động tại đơn vị. Vận dụng, ứng dụng có hiệu quả các công cụ truyền thông, nền tảng chuyển đổi số trong công tác.

Xuân Tùng
#Đoàn Thanh niên #bí thư Đoàn #đào tạo #chuyển đổi số #khởi nghiệp #tình nguyện #đoàn kết

Xem thêm

Cùng chuyên mục