NSND Quang Thọ cùng nghệ sĩ trẻ lan tỏa tinh thần yêu nước qua âm nhạc

Trong chương trình nghệ thuật “Dấu son”, NSND Quang Thọ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ đã mang hành trình cảm xúc kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai, tái hiện hào khí dân tộc Việt Nam bằng ngôn ngữ của âm nhạc, sân khấu.

Với chủ đề “Dấu son”, chương trình nghệ thuật do sinh viên lớp K11TN – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức, là hành trình cảm xúc kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai, tái hiện hào khí dân tộc Việt Nam bằng ngôn ngữ của âm nhạc, sân khấu.

Chương trình nghệ thuật "Dấu son"

Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ tên tuổi NSND Quang Thọ, NSƯT Minh Thu, ca sĩ Trường Linh, ca sĩ Hà MyO, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Hoàng Hiệp, cùng nhiều câu lạc bộ nghệ thuật, vũ đoàn và lực lượng sinh viên trẻ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

NSND Quang Thọ biểu diễn tại chương trình.

NSƯT Minh Thu biểu diễn tại chương trình.

“Dấu son” gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt, dẫn dắt khán giả đi dọc chiều dài lịch sử dân tộc. Chương I “Tiếng gọi non sông” mở ra bằng những hình ảnh bình dị của quê hương, tiếng ru của mẹ, ký ức tuổi thơ và tình yêu nước khởi nguồn từ những điều gần gũi nhất.

Chương II “Đất trời rực lửa” là điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ với loạt tiết mục tái hiện thời kỳ kháng chiến hào hùng: Diệt phát xít, 19/8, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên, Lá đỏ, Tiến về Sài Gòn – Đất nước trọn niềm vui, cùng hoạt cảnh xúc động “Mẹ tìm con”, “Nỗi đau giữa hòa bình”.

Chương III “Âm vang thời đại mới” mang đến không khí sôi nổi, tươi sáng với các ca khúc ca ngợi hòa bình, đổi mới và khát vọng vươn lên của Việt Nam hôm nay như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, Made in Việt Nam, Giai điệu Việt Nam mình.

Nhiều giọng hát trẻ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Trong chương trình còn diễn ra phần giao lưu giữa NSND Quang Thọ và ca sĩ Trường Linh đã tạo nên cuộc đối thoại đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, khắc họa rõ nét sự tiếp nối của tinh thần yêu nước qua âm nhạc.

Phần giao lưu giữa NSND Quang Thọ và ca sĩ Trường Linh.

Không chỉ thành công về mặt nghệ thuật, “Dấu Son” còn là minh chứng cho tinh thần học tập gắn liền thực tiễn của sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Chương trình là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, sáng tạo và đầy tâm huyết, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ, bảo trợ truyền thông.

“Dấu Son” không chỉ là một đêm diễn, mà là lời nhắc nhớ lịch sử không nằm yên trong sách vở, mà luôn sống động trong ký ức, trong âm nhạc và trong trái tim mỗi người Việt Nam.