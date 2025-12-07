10 dấu ấn đậm nét của thanh niên Quân đội

TPO - Theo Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ), trong giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) Quân đội được triển khai toàn diện, sâu rộng, với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thiết thực và thể hiện qua 10 dấu ấn nổi bật.

Xây hoài bão lớn

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1944-2024), Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt, động viên đại biểu thế hệ trẻ trong Quân đội, với sự tham gia của hơn 15 nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Quân đội và Công an tại 132 điểm cầu trong toàn quân.

Ảnh: Nguyễn Minh

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và cảm ơn những thành tích, cống hiến, sự tiên phong đương đầu với mọi hiểm nguy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh và cống hiến, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách của tuổi trẻ toàn quân trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội.

Tổng Bí thư căn dặn, TNQĐ phải xây dựng hoài bão lớn trên tinh thần “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, tạo nên khí phách và trí tuệ, những giá trị lớn lao và bền vững, đặt trong ý thức cao độ về trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, tăng cường đóng góp của Việt Nam vào nền hòa bình của thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Tổ chức nhiều hoạt động trọng điểm

Trong dịp diễn ra các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Quân đội, TNQĐ đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trọng điểm.

Ảnh: Nguyễn Minh

Nổi bật là các Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; giao lưu nghệ thuật - tọa đàm thanh niên “Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng” và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Hành quân về nguồn - giao lưu nghệ thuật, tiếp lửa truyền thống “Phất cao cờ hồng Tháng Tám” và “Khúc quân hành thời đại”, tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cùng đó là tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên trẻ “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh”. TNQĐ còn đoạt giải Nhất trong Hội thi Olympic "Ánh sáng soi đường" năm 2023; đoạt nhiều giải cao tại Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2025 cấp toàn quốc…

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân

Giai đoạn 2022-2025, toàn quân có gần 7.000 ĐVTN được tuyên dương ở các cấp; cấp toàn quân có 30 Gương mặt trẻ (GMT) tiêu biểu, 138 GMT triển vọng; đồng thời có 6 GMT Việt Nam tiêu biểu và 3 GMT Việt Nam triển vọng.

Ảnh: Nguyễn Minh

Đặc biệt, từ năm 2022, chương trình tuyên dương được tổ chức ở cấp Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. Đây là sự ghi nhận, quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đối với hoạt động của tuổi trẻ Quân đội, là động lực tinh thần to lớn cho cán bộ, ĐVTN tiếp tục phấn đấu, quyết tâm giành kết quả cao trong công tác; đồng thời, khẳng định giá trị, ý nghĩa, tính hiệu quả và sức lan tỏa cao của hoạt động bình chọn, tuyên dương GMT tiêu biểu, GMT triển vọng toàn quân.

Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Phong trào “Sáng tạo trẻ” và hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật giai đoạn 2022-2025.

Ảnh: Nguyễn Minh

Theo đó, toàn quân triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, với hơn 25.000 ý tưởng được đề xuất mỗi năm. Tổng số đã có 2.213 công trình của 129 lượt đơn vị tham gia Giải thưởng. Trong đó có 1.164 công trình được trao giải, 6 lượt tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 71 lượt tập thể và 24 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Số lượng các công trình tham gia Giải thưởng đều tăng theo từng năm ở 11 lĩnh vực chuyên ngành. Chất lượng các công trình ngày càng cao, đạt hiệu quả thiết thực về quốc phòng - an ninh, kinh tế xã hội; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, giá trị làm lợi cho đơn vị và Quân đội mỗi năm hàng trăm tỉ đồng.

“Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”

Đây là hoạt động nổi bật, một mô hình đặc đặc sắc, riêng có của TNQĐ nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn, vất vả về vật chất, tinh thần với đồng bào, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Ảnh: Nguyễn Minh

Hằng năm, chương trình được tổ chức tại 350 điểm trên cả nước, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Trong 3 năm qua, chương trình đã tặng 62 “Ngôi nhà 100 đồng”, hàng trăm nghìn bánh chưng, bánh tét, suất quà, học bổng, xe đạp, vật dụng sinh hoạt, cây con giống; hàng chục nghìn người được khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí và nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết...

Cùng với đó, chương trình "Ngày hội tòng quân" và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cũng được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đã tạo khí thế tự tin, vững vàng cho thanh niên nhập ngũ vào Quân đội; đồng thời có hơn 2 triệu cây xanh được trồng mới mỗi năm.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371), đã ghi dấu nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu của TNQĐ trong giai đoạn 2022-2025.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Ảnh: Nguyễn Minh

Tiêu biểu là tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “TNQĐ tự giác học tập và tuân thủ pháp luật”; Hội thi "Tuổi trẻ Quân đội với pháp luật", Ngày hội và Hội thi “TNQĐ với văn hóa giao thông”; Ngày hội “Nghĩa tình biên giới biển, đảo”; Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”…

Xung kích, tình nguyện

Hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là điểm sáng về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội.

Toàn quân đã triển khai, thực hiện gần 10.000 công trình, phần việc thanh niên; 722 đội hình Chiến dịch Mùa hè xanh, 336 đội hình Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, 423 đội Tiếp sức mùa thi.

Ảnh: Nguyễn Minh

Cơ sở Đoàn các cấp đã thành lập 1.490 đội “Bình dân học vụ số” với hơn 16.000 quân nhân; thành lập và duy trì 661 đội hình với 4.978 cán bộ, ĐVTN tham gia phối hợp hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông qua các hoạt động, đã trao tặng gần 200 nghìn suất quà, 30 nghìn suất học bổng và 300 “Ngôi nhà 100 đồng”, “Ngôi nhà hạnh phúc”; hàng chục nghìn lá cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Bác Hồ; đồng thời tặng sách vở, xe đạp, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện; hỗ trợ xây mới, tu sửa nhà tạm, nhà dột nát; phối hợp tổ chức tặng con giống, vật nuôi trong Chương trình “Sống sau lũ”… với tổng trị giá các nguồn lực hơn 300 tỷ đồng.

Giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Với “mệnh lệnh từ trái tim” và tinh thần “tính mạng con người là trên hết, trước hết”, “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”; hàng trăm nghìn lượt cán bộ, ĐVTN Quân đội đã kịp thời có mặt ở những nơi gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả sau các đợt bão lũ.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Ảnh: Nguyễn Minh - CTV

Các đơn vị còn vận động, quyên góp, ủng hộ hàng chục tỷ đồng, với tâm niệm giúp đồng bào mình sớm ổn định cuộc sống. Có những quân nhân anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tuổi trẻ Quân đội cũng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tham gia giúp đỡ nhân dân Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất… Hành động của tuổi trẻ Quân đội đã nêu tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm “Vì Nhân dân quên mình” của Quân đội ta, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ CTĐ và PTTN

Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (giai đoạn 2023-2027), hằng năm, Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CTĐ và PTTN Quân đội được tổ chức có nền nếp.

Ảnh: CTV

Thông qua các chuyên đề và các hoạt động học tập, trao đổi, giao lưu, tham quan các mô hình thanh niên tiêu biểu tại các đơn vị, Lớp bồi dưỡng giúp cho các học viên được trang bị, cập nhật kiến thức toàn diện; rèn luyện kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ công tác Đoàn, kỹ năng tổ chức phong trào; tham mưu, phối hợp và triển khai hoạt động CTĐ và PTTN ở cơ sở…

Cùng với đó, hằng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức hơn 200 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho gần 10 nghìn cán bộ Đoàn các cấp với nội dung, hình thức sáng tạo, hiệu quả thiết thực; giới thiệu kết nạp được gần 9.000 đoàn viên ưu tú vào Đảng; tổ chức tốt Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Giao lưu Sĩ quan trẻ và các hoạt động quốc tế

Giai đoạn 2022-2025 tiếp tục ghi dấu những bước tiến mới, nổi bật của Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước, đạt hiệu quả thiết thực.

﻿ ﻿ Ảnh: Nguyễn Minh

Các đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam và các nước Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Nga, Philippines, Singapore, Campuchia, Lào đã sang thăm và giao lưu tại mỗi nước.

Đoàn đại biểu TNQĐ đã tham gia Liên hoan Thanh niên quốc tế tại Nga và Belarus, giao lưu Asean - Trung Quốc tại Trung Quốc, "Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Nhật Bản theo chương trình của Trung ương Đoàn, chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào; tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Quân đội nhân dân Lào chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.