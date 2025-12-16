Kết nối sức trẻ, hun đúc khát vọng Quảng Ngãi trong kỷ nguyên mới

TPO - Ngày 16/12, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, tham dự đại hội có ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và cùng 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh.

“Sợi dây keo sơn” gắn kết sức trẻ

Phát biểu chỉ đạo, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận những kết quả ấn tượng mà tuổi trẻ Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Anh Triết nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình mới của tuổi trẻ Quảng Ngãi sau khi thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng từ miền núi đến biển đảo.

Anh Triết khẳng định, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có bề dày văn hóa lịch sử đặc sắc, đồng thời đang vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước với những kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, cải thiện đời sống nhân dân. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quang cảnh Đại hội.

Từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm kỳ mới, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh ba nhóm định hướng chỉ đạo trọng tâm. Thứ nhất, phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong thanh niên toàn tỉnh. Việc sáp nhập địa giới hành chính phải đi liền với sự thống nhất về ý chí, tình cảm và hành động. Tổ chức Đoàn cần trở thành “sợi dây keo sơn” gắn kết thanh niên các dân tộc, vùng miền, để mỗi thanh niên đều tự hào là công dân của một Quảng Ngãi mới vừa có biển đảo, vừa có đại ngàn, từ đó hun đúc khát vọng cống hiến cho tỉnh nhà.

Thứ hai, trong bối cảnh bộ máy tinh gọn, yêu cầu công việc ngày càng cao, tổ chức Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, lấy chất lượng, hiệu quả thực chất làm thước đo. Anh Nguyễn Minh Triết lưu ý việc kiên trì thực hiện phương châm “3 Dễ – 3 Rõ – 3 Đo”; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Đoàn; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức thành viên Mặt trận trong chăm lo, tập hợp thanh niên.

“Kỳ vọng rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Quảng Ngãi sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, góp phần đưa tỉnh Quảng Ngãi mới phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Thứ ba, công tác Đoàn cần bám sát các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa thành những phong trào, chương trình phù hợp với đặc điểm thanh niên địa phương. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tiên phong trong kỷ nguyên mới”, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của thanh niên trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp, công nghệ cao, chuyển đổi số, khởi nghiệp từ tài nguyên và văn hóa bản địa; kết nối trục phát triển “Biển – Rừng”, gắn với du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Song song với đó, cần đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn sau sắp xếp, sáp nhập; thực hiện nghiêm cơ chế nêu gương; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Tiên phong, xung kích trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, yêu cầu đổi mới cao, đặc biệt là quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Đoàn các cấp đã nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều thời cơ đan xen thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá, tập trung vào thanh niên, lợi dụng không gian mạng để lan truyền thông tin sai trái, kích động tư tưởng hoài nghi, lệch chuẩn. Cùng với đó, yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đặt ra nhiệm vụ mới, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Thực tiễn đó đòi hỏi tổ chức Đoàn, đội dự bị tin cậy của Đảng phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, tạo nền tảng vững chắc để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đề nghị mỗi thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, thủ lĩnh Đoàn; đổi mới hình thức tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn.

Ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi khóa mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng định hướng một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp từng đối tượng; bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng thanh niên, kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết nguyện vọng chính đáng. Tuổi trẻ Quảng Ngãi cần khẳng định bản lĩnh của thế hệ mang sức sống bền bỉ của đại ngàn và tinh thần vươn khơi của biển đảo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đi đầu trong xây dựng quê hương.

Tập trung thực hiện hiệu quả 3 tiên phong: Tiên phong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn; tiên phong triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn và Đại hội Đảng các cấp; tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt 3 xung kích: xung kích lập thân, lập nghiệp; xung kích phát triển kinh tế – xã hội; xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.