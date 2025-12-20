Thanh niên Cần Thơ cần phát triển kỹ năng công nghệ cho chính quyền số

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, trong triển khai chuyển đổi số phải coi yếu tố con người, tư duy và nhận thức của đoàn viên thanh niên là quyết định. Vì vậy, Cần Thơ cần xây dựng lực lượng thanh niên số mạnh, có kỹ năng công nghệ, sẵn sàng đồng hành với chính quyền trong hoàn thiện chính quyền số, kinh tế xã hội và xã hội số.

Đó là chỉ đạo của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 20/12.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Phong trào phải gắn với phát triển địa phương

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; với nhiều đổi mới, đạt kết quả nổi bật trên các mặt, nhiều hoạt động, chương trình dẫn đầu phong trào thanh thiếu nhi của cả nước. Đồng thời, anh Huy bày tỏ vui mừng nhận thấy trong những thành tựu phát triển chung của Thành phố có sự đóng góp quan trọng, tích cực và ngày càng rõ nét của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Cần Thơ có gần 16.000 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện với những nội dung cụ thể, hiệu quả. Góp phần trực tiếp vào cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, kinh tế số xã hội số thông qua các mô hình của công nghệ số cộng đồng, bình dân học vụ số và nhiều cách làm sáng tạo khác.

Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn TP. Cần Thơ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng, cách mạng đạo đức, lối sống và văn hóa trong thế hệ trẻ. Cần coi đây là nền tảng trong mọi phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn Cần Thơ bước vào quỹ đạo phát triển mới, với vai trò cực tăng trưởng của quốc gia.

Cùng với đó, anh Huy lưu ý, các cấp bộ Đoàn phải chủ động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thanh niên, nhất là trên không gian mạng; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng dư luận, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tạo sức đề kháng vững vàng để đoàn viên, thanh niên kiên định, bản lĩnh, không dao động trước các quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu, các cấp bộ Đoàn triển khai toàn diện các phong trào hành động cách mạng theo hướng rộng nhưng phải thiết thực, thực sự phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên thành phố. Báo cáo chính trị Thành ủy Cần Thơ đã xác định mục tiêu đến năm 2030 tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50% trở lên. Đây vừa là nhu cầu phát triển khách quan, vừa là cơ hội để thanh niên thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề của đô thị trung tâm vùng.

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu, mỗi phong trào phải gắn chặt các nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển đô thị của Cần Thơ, ưu tiên những mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động trực tiếp đến đời sống thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Thanh niên tiên phong chuyển đổi số

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng lưu ý, nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn của Cần Thơ chú trọng các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các mô hình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý dịch vụ công, sản xuất kinh doanh và xây dựng đô thị văn minh. Đây đều là những lĩnh vực thanh niên có lợi thế và cần xác định trách nhiệm đi đầu.

Trong triển khai chuyển đổi số phải coi yếu tố con người, tư duy và nhận thức của đoàn viên thanh niên là quyết định. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, một giải pháp công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng hiểu, tin và vận dụng đúng. Vì vậy, cần xây dựng lực lượng thanh niên số mạnh, có kỹ năng công nghệ, sẵn sàng đồng hành với chính quyền trong hoàn thiện chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của thành phố. Bên cạnh số hóa, cần quan tâm thúc đẩy tự động hóa, tăng hiệu quả cho công việc, giảm gánh nặng thủ tục trong cơ sở.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tham quan sản phẩm thanh niên khởi nghiệp Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội

Anh Huy cho rằng, mỗi phong trào, mỗi mô hình phải có sản phẩm cụ thể, thời hạn rõ, trách nhiệm rõ, thuận lợi trong thực hiện dễ lan tỏa và đo được tác động. Trong từng lĩnh vực, cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên, đặc biệt quan tâm khu vực ngoài nhà nước, nơi tập trung đông lao động trẻ, môi trường làm việc năng động nhưng dễ theo tổ chức dẫn dắt.

Ngoài ra, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn còn yêu cầu, các cấp bộ Đoàn TP. Cần Thơ chủ động đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trẻ, coi đây là nhiệm vụ then chốt đối với đô thị trung tâm vùng như Cần Thơ. Thông qua các chương trình đồng hành, tổ chức Đoàn đã khẳng định được vai trò là người bạn tin cậy của thanh niên, là cầu nối hiệu quả giữa thanh niên với các chủ trương, chính sách phát triển của thành phố, góp phần tạo dựng nền tảng nhân lực vững chắc cho tiến trình phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng của Cần Thơ trong những năm tới.