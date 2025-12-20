Chị Lư Thị Ngọc Anh được chỉ định làm Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ

TPO - Sáng 20/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; Bí thư, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ khóa mới.

Dự Đại hội có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Cùng dự có ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ; lãnh đạo các tỉnh thành, sở ngành, cùng 300 đại biểu chính thức, đại diện 180.000 thanh niên toàn thành phố.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dự đại hội Đoàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội

Tại đại hội, Trung ương Đoàn công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Thành Đoàn Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 40 anh chị; Ban Thường vụ 12 anh chị.



Chị Lư Thị Ngọc Anh tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ khoá mới, cùng 3 Phó Bí thư gồm: anh Nguyễn Hữu Nghĩa, anh Trần Việt Tuấn và anh Nguyễn Trần Anh Duy.



Trung ương Đoàn còn chỉ định Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn Cần Thơ gồm 7 anh chị, anh Nguyễn Hữu Nghĩa làm Chủ nhiệm Ủy ban; chỉ định 18 đại biểu dự đại hội toàn quốc, 5 đại biểu dự khuyết.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn và bà Hồ Thị Cẩm Đào - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Thành Đoàn Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hòa Hội

Thanh niên Cần Thơ tiên phong đổi mới

Phát biểu tại đại hội, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai đồng bộ, sáng tạo các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên. Kết quả được thể hiện sinh động qua hơn 4.000 gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; hơn 285.000 tin tốt, chuyện đẹp được lan tỏa trên không gian mạng.

Các phong trào hành động cách mạng như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp... được triển khai ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Cũng theo ông Thanh, các mô hình thanh niên tham gia chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại đại hội.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Đồng Văn Thanh đề nghị, Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa mới cần phải quan tâm rèn luyện thanh niên đạo đức cách mạng, có hoài bão lớn và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, vì thành phố thân yêu. Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên trong mỗi đoàn viên.

“Mỗi thanh niên Cần Thơ cần nuôi dưỡng lý tưởng cao đẹp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, rèn luyện để đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố. Hơn nữa, các cấp bộ Đoàn cần truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng giá trị Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn, làm nền tảng xây dựng con người Cần Thơ mới - trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”, ông Thanh nói.

Thường trực Thành ủy Cần Thơ trao tặng 10.000 suất học bổng trị giá 10 tỷ đồng cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh TP. Cần Thơ.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho rằng, thanh niên phải là lực lượng tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo quan điểm “lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội”. Mỗi cơ sở Đoàn cần gắn phong trào thanh niên với các chương trình trọng điểm của thành phố như Chuyển đổi số toàn diện, Xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, Phát triển văn hóa và con người Cần Thơ.

Ngoài ra, theo ông Thanh, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thanh niên Cần Thơ cần tự tin bước ra thế giới với bản lĩnh mới, năng lực mới; đặc biệt, tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Quang cảnh đại hội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tham quan gian hàng khởi nghiệp của thanh niên Cần Thơ.

Đại biểu điểm danh trước khi vào đại hội.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, TP Cần Thơ và lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm.