Vinh danh sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu học tập tại TPHCM

Sáng 20/12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu năm 2025.

Chương trình là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2025), 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm nay, Thành Đoàn TPHCM tuyên dương 73 gương tiêu biểu (được lựa chọn từ 95 hồ sơ đề cử), bao gồm 64 lưu học sinh Lào và 9 lưu học sinh Campuchia. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị. Trong số các gương được tuyên dương, có 1 cá nhân đạt danh hiệu 6 năm liên tục, 1 cá nhân đạt 4 năm liên tục, 6 gương đạt 3 năm liên tục và 11 gương đạt 2 năm liên tục.

Tại chương trình, chia sẻ hành trình phấn đấu trong học tập thời gian qua, bạn Ly Heng (công dân Campuchia, sinh viên năm nhất ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết từng tham gia giao lưu văn hóa trong một chương trình tuyên dương trước đây và rất thích thú, ngưỡng mộ các anh chị nên đã nỗ lực phấn đấu để có thể đạt được thành tích như vậy.

Dù mới sang Việt Nam và vừa hoàn thành chương trình Tiếng Việt, Ly Heng đã xuất sắc đạt danh hiệu tiêu biểu ngay từ năm học đầu tiên. Chia sẻ phương pháp học tập, chàng trai đến từ đất nước Chùa Tháp nói bản thân cố gắng rèn thói quen tự học mỗi ngày. Nam sinh luôn chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, từ đó có thể nắm bắt được 30-50% kiến thức trước khi được giảng viên truyền thụ thêm. “Một điều rất quan trọng nữa là trao đổi học nhóm, qua đây các thành viên có thể chia sẻ lẫn nhau những điều mỗi người còn thiếu sót và giúp tiến bộ, phát triển hơn”, Ly Heng bộc bạch.

Bên cạnh đó, Ly Heng cũng tích cực tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng do Ký túc xá sinh viên Lào tổ chức, bởi theo bạn “những chương trình ấy rất bổ ích cho bản thân”.

Biểu dương những nỗ lực của các lưu học sinh, chị Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, cho rằng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là rào cản về ngôn ngữ chuyên ngành, 73 gương điển hình được tuyên dương là những minh chứng cho tinh thần hiếu học, đại diện ưu tú cho hơn 1.900 học viên, sinh viên Lào và Campuchia đang theo học tại thành phố.

Chị Tuyết tin tưởng các bạn sinh viên được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục là những “đại sứ hữu nghị” trong học tập, trau dồi kiến thức, chủ động rèn luyện và tham gia các hoạt động cùng với tuổi trẻ TPHCM.

“Chính các bạn là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển.

Các bạn trẻ Lào, Campuchia tiêu biểu trong học tập, rèn luyện được vinh danh, khen thưởng tại chương trình.