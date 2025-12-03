Gần 300 sinh viên nước bạn Lào giao lưu hữu nghị cùng sinh viên Việt Nam

TPO - Chương trình giao lưu hữu nghị là dịp để các bạn thanh niên, sinh viên hai nước chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm học tập, hoạt động phong trào, cũng như những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình học tập tại hai nước. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Tối 2/12, tại trường Đại học Nghệ An, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên Việt Nam - Lào năm 2025. Chương trình có sự tham gia của gần 300 thanh niên, sinh viên nước bạn Lào đang học tập, sinh sống tại Nghệ An.

Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên Việt Nam - Lào năm 2025.

Chương trình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920-13/12/2025)

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải cho biết, phát huy những tình cảm quý báu mà hai Đảng, hai Nhà nước đã dày công vun đắp, thời gian qua tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động phối hợp hết sức hiệu quả với Đoàn Thanh niên NDCM Lào.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu tại chương trình.

Nổi bật trong đó là hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới. Tổ chức các Đoàn thanh niên ưu tú sang thăm, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng luôn quan tâm, chỉ đạo các xã có chung đường biên giới với nước bạn Lào tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thành lập các đội thanh niên xung kích giữ yên biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa các cặp bản có chung đường biên giới.

Gần 300 sinh viên nước bạn Lào và sinh viên Việt Nam giao lưu, gắn kết tình hữu nghị.

Hoạt động của các đoàn thanh niên tình nguyện quốc tế trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè những năm qua cũng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, được lãnh đạo và nhân dân các địa phương đánh giá cao.

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Đoàn các trường Đại học, cao đẳng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, các cuộc thi hùng biện tiếng Việt; tổ chức thăm hỏi và chúc tết các lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những hoạt động ấy đã góp phần thắt chặt tình cảm, mở rộng không gian hợp tác của tuổi trẻ hai nước.

Những tiết mục múa hát mang đậm bản sắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Các đại biểu cùng sinh viên nước bạn Lào giao lưu nhảy múa.

Tại chương trình cũng đã diễn ra phần tọa đàm giao lưu giữa sinh viên hai nước. Đây là dịp để các bạn thanh niên, sinh viên hai nước chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm học tập, hoạt động phong trào, cũng như những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình học tập tại hai nước. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị.