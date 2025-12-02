Nuôi dúi mốc, hướng đi mới giúp nông dân Nghệ An thoát nghèo bền vững

TPO - Không mất nhiều công chăm sóc nhưng lại có đầu ra ổn định, mô hình nuôi dúi của anh Lê Xuân Chương (xã Văn Kiều, Nghệ An) đang trở thành điểm tựa phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân, góp phần tạo sinh kế bền vững và giúp người dân địa phương từng bước thoát nghèo.

Mô hình dễ phát triển

Những năm gần đây, mô hình nuôi dúi mốc của anh Lê Xuân Chương tại xã Văn Kiều (Nghệ An) đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Xuất phát từ những ngày công tác tại các xã miền Tây Nghệ An nhiều năm trước, anh Chương nhận thấy dúi là loài dễ nuôi, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn sẵn có và đặc biệt thị trường tiêu thụ ổn định.

Chuồng trại nuôi dúi được anh Chương ghép từ gạch men, thiết kế khép kín, sạch sẽ.

Từ nhận thức đó, năm 2020 anh mạnh dạn mua 50 cặp dúi mốc về nuôi thí điểm, đồng thời chủ động đăng ký với cơ quan kiểm lâm và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật để làm chủ mô hình.

Nhờ nghiên cứu kỹ đặc tính của loài, anh Chương thiết kế chuồng trại theo hướng khép kín, yên tĩnh, thoáng mát, môi trường tối ưu đối với dúi. Chuồng được ghép bằng gạch men, nền cao ráo, có nắp đậy, đảm bảo hạn chế tiếng ồn và ánh sáng. Dúi sinh sản được nuôi theo từng cặp, còn dúi thương phẩm được nuôi ghép 3-5 con/ô chuồng để tiện theo dõi sức khỏe và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng.

Bên trong ghép nuôi từ 3-5 con dúi thương phẩm.

Thức ăn của dúi chủ yếu là các loại thân cây như tre, nứa, mía, ngô, khoai, sắn… được rửa sạch, để ráo trước khi cho ăn vào buổi chiều tối - thời điểm dúi bắt đầu hoạt động. Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh, giữ chuồng khô ráo và yên tĩnh, đàn dúi phát triển nhanh, sinh sản đều, ít bệnh tật. Từ 50 cặp giống ban đầu, chỉ sau vài năm, anh đã gây dựng được đàn dúi gần 1.000 con, trong đó có hơn 400 cặp dúi bố mẹ.

Dúi sinh sản được anh Chương nuôi riêng theo cặp.

Động lực phát triển kinh tế

Dúi mốc là loài sinh sản nhanh, mỗi cặp bố mẹ cho từ 3 lứa/năm, mỗi lứa 2-4 con. Sau 25-30 ngày tuổi, dúi con tách mẹ. Sau 8-10 tháng nuôi, dúi đạt trọng lượng 1,4-1,6kg, đủ tiêu chuẩn xuất bán.

Trên thị trường hiện nay, dúi giống được bán với giá 1,5-1,6 triệu đồng/cặp. Dúi thương phẩm có giá 500.000-600.000 đồng/kg. Đây chính là lợi thế lớn giúp mô hình nuôi dúi mang lại thu nhập cao.

Thức ăn nuôi dúi dễ kiếm như ngô, tre, nứa...

“Nuôi dúi mốc phải kiên nhẫn. Tôi luôn chú trọng giữ chuồng khô ráo, ít ánh sáng, hạn chế tiếng ồn. Chuồng trại thường xuyên được vệ sinh sạch tránh ẩm ướt. Khi đảm bảo vệ sinh, chuồng yên tĩnh và thức ăn tươi, đàn dúi sinh sản tốt, lớn nhanh và đem lại hiệu quả kinh tế cao”, anh Chương chia sẻ kinh nghiệm nuôi dúi mốc.

Với quy mô hiện tại, mỗi năm trại của anh Chương cung cấp hàng trăm cặp dúi giống và hàng trăm con dúi thương phẩm cho thị trường các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình… Khách hàng tìm đến ngày càng nhiều, thậm chí có thời điểm đàn dúi giống của anh Chương không kịp lớn để giao hàng. Sau khi trừ chi phí, mô hình nuôi dúi giúp gia đình anh thu về hàng trăm triệu đồng/năm, trở thành nguồn thu ổn định và bền vững.

Nhiều hộ dân trong vùng đã tiếp cận mô hình nuôi dúi.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế, anh Chương còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân có nhu cầu phát triển mô hình. Nhờ vậy, nhiều gia đình địa phương đã bắt đầu tiếp cận mô hình nuôi dúi mốc như một hướng đi mới để cải thiện thu nhập.

Thành công của mô hình nuôi dúi mốc ở xã Văn Kiều cho thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển kinh tế từ những mô hình chăn nuôi đặc sản. Việc áp dụng kỹ thuật đúng cách, chú trọng vệ sinh chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn tự nhiên giúp dúi sinh trưởng tốt, hạn chế rủi ro và mang lại giá trị kinh tế cao.

Mô hình nuôi dúi được kỳ vọng sẽ giúp người dân địa phương vươn lên thoát nghèo.

Không quá tốn diện tích, không mất nhiều công chăm sóc, nhưng lại có đầu ra ổn định, mô hình của anh Lê Xuân Chương đang trở thành điểm tựa phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân, góp phần tạo sinh kế bền vững và giúp người dân địa phương từng bước thoát nghèo.