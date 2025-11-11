'Chìa khoá thoát nghèo từ nghề nuôi hươu sao Hà Tĩnh

TPO - Từng là loài vật quen sống ở núi rừng, hươu sao nay đã trở thành “con nuôi xóa nghèo” của người dân miền núi Hà Tĩnh. Nhờ biết khai thác tiềm năng tự nhiên và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nghề nuôi hươu không chỉ giúp nhiều hộ dân đổi đời mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững.

Sinh kế ổn định, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo

Từ lâu, người dân ở huyện miền núi Hà Tĩnh đã biết cách thuần hóa hươu sao, nuôi để lấy lộc nhung làm thuốc bồi bổ sức khỏe. Những năm 1990, nghề nuôi hươu sao bắt đầu phát triển mạnh mẽ, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay có những trang trại chăn nuôi có hàng trăm con hươu, thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Nhiều năm nay, nhờ mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại để phát triển nghề nuôi hươu, bà Phan Thị Linh (67 tuổi, trú tại xã Sơn Giang) đã có nguồn thu nhập ổn định từ việc bán con giống và thu hoạch lộc nhung. Nghề nuôi hươu không chỉ giúp gia đình bà vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành hướng làm giàu bền vững ngay trên mảnh đất quê hương.

Nghề nuôi hươu giúp nhiều hộ gia đình ở Hà Tĩnh vươn lên làm giàu.

Khu vực chăn nuôi của gia đình bà Linh được bố trí ngay cạnh ngôi nhà chính, với diện tích khoảng 100 m², chia thành 10 ô chuồng. Mỗi ô rộng chừng 10 m², nền được lát xi măng chắc chắn, xung quanh thưng gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn, đảm bảo không gian thoáng mát về mùa hè, ấm áp khi trời lạnh. Nhờ chăm sóc cẩn thận, đàn hươu của bà luôn khỏe mạnh, phát triển tốt.

Theo bà Linh, hươu là loài vật dễ nuôi, ít bệnh tật thức ăn chủ yếu từ lá cây ở rừng, cỏ, ngô và sắn. Điều quan trọng nhất là phải giữ chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, thường xuyên vệ sinh, tránh ẩm mốc để hươu không bị nhiễm bệnh.

Nghề nuôi hươu sao ở Hà Tĩnh mang lại thu nhập cao.

“Nếu chuồng trại rộng thì có thể nuôi từ hai đến ba con, thậm chí thả cả đàn như các trang trại lớn. Tuy nhiên, với mô hình hộ gia đình, tôi thấy nuôi riêng từng con là hiệu quả nhất, vừa tránh hươu cắn nhau, vừa dễ vệ sinh và chăm sóc,” bà Linh chia sẻ.

Nhờ nắm vững kỹ thuật và chịu khó học hỏi, đàn hươu của bà Linh ngày càng sinh sản tốt, mỗi năm mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng từ bán con giống và thu hoạch nhung. Không chỉ giúp gia đình thoát nghèo, bà Linh còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống cho nhiều hộ dân trong vùng cùng phát triển mô hình.

“Từ hộ cận nghèo, nay gia đình tôi đã có của ăn của để. Hầu như ở vùng này gia đình nào cũng nuôi, ít thì 3 con, nhiều lên hàng chục con hươu” bà Linh chia sẻ.

Phát triển kinh tế bền vững

Từ nhiều năm nay, huyện Hương Sơn (cũ) được xem là “thủ phủ” của nghề nuôi hươu sao. Đây là mô hình chăn nuôi đặc sản nổi tiếng không chỉ của Hà Tĩnh mà còn của cả nước. Nghề nuôi hươu ở đây tập trung chủ yếu tại các xã Sơn Giang, Sơn Hồng, Kim Hoa…, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, người dân giàu kinh nghiệm và gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ.

Không chỉ giúp ổn định sinh kế và xóa đói giảm nghèo, nghề nuôi hươu còn trở thành “mũi nhọn kinh tế” của địa phương, đem lại nguồn thu hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Nhiều hộ dân không chỉ sống khá giả nhờ bán lộc nhung, mà còn “hái ra tiền” khi sở hữu những con hươu đạt tiêu chuẩn đực giống, có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với hươu thông thường.

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Đức (55 tuổi, trú tại xã Sơn Hồng) thu về hơn 70 triệu đồng từ nghề chăn nuôi hươu. Ông Đức chia sẻ, trước đây gia đình ông gặp nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào trồng trọt nên cuộc sống bấp bênh, thiếu trước hụt sau.

Người dân phấn khởi khi thu hoạch lộc nhung hươu.

Từ khi mạnh dạn đầu tư nuôi hươu lấy nhung, kinh tế gia đình dần khấm khá hơn. Việc nuôi hươu không chỉ giúp ông thoát nghèo bền vững, mà còn tạo điều kiện để tích lũy vốn, có của ăn của để và lo cho các con được ăn học đến đại học.

Ông Đức cho biết thêm, hươu là loài vật dễ nuôi, ít dịch bệnh, chi phí chăm sóc thấp nhưng mang lại giá trị kinh tế cao, đặc biệt là từ sản phẩm nhung hươu. Nhờ đó, gia đình ông ngày càng yên tâm gắn bó với nghề, đồng thời còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhiều hộ dân khác trong xã cùng phát triển mô hình này, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy kinh tế địa phương.

“Nuôi hươu lấy nhung hiện nay đầu ra rất thuận lợi nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm gắn bó với nghề. Công việc chủ yếu là chăm sóc, không tốn quá nhiều công sức hay chi phí đầu tư ban đầu. Nhờ vậy, kinh tế gia đình tôi giờ đã vững vàng hơn trước, mỗi năm cũng dành dụm được từ 50 đến 70 triệu đồng, có khoản tích lũy để lo cho cuộc sống và cho con cái học hành", ông Đức nói.

Theo thống kê, tổng đàn hươu trên địa bàn huyện Hương Sơn (cũ) hiện đạt hơn 47.000 con, trong đó có khoảng 22.350 con cho nhung, với sản lượng ước đạt 20 tấn/năm. Với giá bán trung bình khoảng 12 triệu đồng/kg, chỉ riêng sản phẩm nhung hươu đã giúp người dân nơi đây thu về hơn 200 tỉ đồng trong năm nay.

Bên cạnh nguồn thu từ nhung hươu, người dân còn có thêm nguồn lợi đáng kể từ việc bán hươu giống, ước tính mang lại hơn 100 tỉ đồng mỗi năm.

Hiện nay, nghề nuôi hươu cũng được xác định là một trong những hướng phát triển nông nghiệp chủ lực, góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh.