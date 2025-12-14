Lan tỏa mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo

TPO - Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm và luôn đồng hành, trăn trở với những khó khăn của nhân dân ở khu vực biên giới (KVBG) biển, những người lính Biên phòng Gia Lai đã góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ) trong giai đoạn 2021-2025.

Tận tâm giúp đỡ các hộ nghèo

Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cũ (nay là Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng nghiên cứu các công trình, mô hình, việc làm giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân KVBG biển của tỉnh.

Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ nhất diễn ra vào tháng 9/2025, Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ phải qua), đã có những chia sẻ về Đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”.

Căn cứ tình hình thực tế, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương 4 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Phù Cát (cũ) phối hợp thực hiện mô hình (nay là đề án) “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”, thực hiện thí điểm tại xã Cát Khánh từ tháng 4/2022 và triển khai nhân rộng.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023, đơn vị đã phối hợp giúp đỡ 35 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn kinh phí hơn 40 triệu đồng, 450kg gạo trích từ nguồn tiết kiệm từ tăng gia, sản xuất của đơn vị; huy động 120 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch hoa màu, nông sản, xây dựng, sửa chữa nhà ở...

“Trong quá trình thực hiện, lực lượng Biên phòng luôn được cấp ủy, chính quyền, cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện và nhân dân tin tưởng ủng hộ. Đồng thời mong muốn BĐBP quan tâm triển khai nhân rộng mô hình ra các địa bàn trên KVBG biển của tỉnh”, Đại tá Tuân chia sẻ.

Từ kết quả đạt được qua thực hiện thí điểm mô hình của Đồn Biên phòng Cát Khánh và các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tháng 4/2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã triển khai nhân rộng mô hình, phát động các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thực hiện với nội dung, biện pháp và chỉ tiêu cụ thể.

Năm 2024, Đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định (cũ) là một trong 7 mô hình tiêu biểu của toàn quốc được tôn vinh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024”.

Theo đó, mỗi Đồn Biên phòng một tuần giúp đỡ ít nhất một hộ nghèo, hộ cận nghèo ở KVBG biển với các hình thức thiết thực như giúp ngày công lao động, xây dựng, sửa chữa nhà, hỗ trợ về phương tiện sinh kế, mua sắm công cụ/phương tiện sản xuất, cây trồng, vật nuôi gắn với các hoạt động an sinh xã hội...

Để mô hình phát triển bền vững và tiếp tục lan tỏa sâu rộng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng Đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở KVBG biển” trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

“Mục tiêu chung của đề án là góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh ở KVBG biển của tỉnh”, Đại tá Tuân nói.

Hiệu quả thiết thực

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án (từ tháng 4/2023 đến tháng 8/2025), các cơ quan, đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã giúp đỡ 750 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở KVBG biển; vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ 283 suất quà/166,5 triệu đồng, 47 phương tiện sinh kế/251 triệu đồng, 255 thùng mì tôm/24,4 triệu đồng, tổng kinh phí vận động hỗ trợ là 441 triệu đồng.

BĐBP Gia Lai tới giúp đỡ, tặng quà hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã trích từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị và mô hình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 1.775 kg gạo, 242 suất quà, hỗ trợ học bổng cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng; đồng thời huy động 2.670 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ để giúp đỡ người dân.

Đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” mặc dù kinh phí thực hiện không lớn so với các chương trình, dự án khác, nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với địa bàn KVBG biển, nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Thông qua đề án, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định cũ mà nay là tỉnh Gia Lai có thêm điều kiện gần gũi với nhân dân, tuyên truyền vận động người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng “thế trận lòng dân”, “nền Biên phòng toàn dân” vững chắc”, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai khẳng định.

Theo Đại tá Rơ Mah Tuân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sau chuyến công tác, thăm và làm việc tại các xã biên giới đất liền của tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai kế hoạch nhân rộng Đề án ‘Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở KVBG biển” trên cả tuyến biên giới đất liền của tỉnh.