Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão số 13

TPO - Trước những thiệt hại lớn do bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng Biên phòng đã huy động tối đa nhân lực, vật lực giúp người dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 8/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi bão số 13 đổ bộ trực tiếp vào đất liền vào tối 6/11 kèm theo mưa lớn, triều cường dâng cao đã gây ra ngập úng trên diện rộng tại địa bàn các xã, phường biên giới biển của tỉnh.

Đồn Biên phòng Ia Pnôn cử nhiều cán bộ tham gia cùng các đoàn thể địa phương lợp nhà, gặt lúa cho các hộ nghèo ở làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai.

Tính đến chiều 8/11, trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai có 43 tàu, thuyền bị chìm; 2 tàu mất tích; 59 tàu và 55 lồng cá bị sóng đánh hư hỏng nặng; 36 tàu mắc cạn.

Mưa bão cũng khiến cho hơn 6.000 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó xã Cát Tiến bị thiệt hại nhiều nhất với 2.110 nhà bị tốc mái. Toàn tỉnh có 81 ngôi nhà bị sập, nhiều nhất là xã Tuy Phước Đông với 46 nhà; 41 trụ điện gãy đổ.

Bão cũng gây sạt lở 500m bờ biển tại xã Phù Mỹ Đông và 1,6km bờ suối tại phường Hoài Nhơn Bắc, sập 1km bờ kè biển ở phường Hoài Nhơn Bắc...

Trước đó, tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 13, các đơn vị BĐBP tỉnh Gia Lai đã tích cực thông báo, tuyên truyền cho các tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nắm diễn biến của bão để chủ động vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Biên phòng đã kêu gọi 1.877 tàu/13.316 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương; có 5.503 tàu/38.882 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tổ chức 36 tổ tuần tra, kiểm soát tại các cảng cá, hướng dẫn người dân neo đậu đảm bảo trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

Các đơn vị tuyến biên giới biển tuyên truyền, vận động 202 chủ lồng, bè và cử 213 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân đưa 35 bè nuôi trồng thủy sản, kéo 116 phương tiện lên bờ.

Cùng với đó, các đơn vị đã cử 148 tổ với 786 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, sơ tán trên 9.000 hộ dân đến các vị trí tránh trú an toàn; giúp dân chằng chống 2.830 ngôi nhà và thu hoạch 0,9 ha lúa.

Ngay khi bão suy yếu, các đơn vị đã cử 21 tổ công tác với 195 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp cùng các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả của bão số 13 để sớm ổn định cuộc sống.

Trong hai ngày 7 và 8/11, Đồn Biên phòng Nhơn Lý (BĐBP Gia Lai) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ về các xã, phường trên địa bàn phụ trách phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Đồn Biên phòng Ia Mơ cùng các lực lượng chức năng giúp đồng bào làng Klăh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả sau bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu (BĐBP Gia Lai) ra quân cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13.