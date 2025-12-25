Bloomberg: Nga có thể yêu cầu sửa đổi dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm

TPO - Nga dự kiến sẽ thúc đẩy những sửa đổi đáng kể đối với đề xuất hòa bình mới nhất do Mỹ và Ukraine xây dựng nhằm chấm dứt cuộc xung đột, theo Bloomberg.

Tờ Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Nga coi kế hoạch 20 điểm được nhất trí trong các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Mỹ là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo, đồng thời cho rằng kế hoạch này thiếu các điều khoản quan trọng đối với Moscow và không giải đáp được nhiều câu hỏi.

Cụ thể, Điện Kremlin muốn có sự đảm bảo rõ ràng nhằm ngăn việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục mở rộng về phía đông và cam kết Ukraine duy trì vị thế trung lập nếu nước này gia nhập Liên minh châu ÂU (EU).

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh:Getty Images)

Theo nguồn tin, Nga cũng không hài lòng với việc dự thảo chưa đề cập các giới hạn về quy mô lực lượng vũ trang Ukraine và các loại vũ khí mà Kiev được phép sở hữu. Ngoài ra, kế hoạch chưa đưa ra những bảo đảm cụ thể liên quan đến vị thế của tiếng Nga tại Ukraine, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây, cũng như số phận hàng trăm tỷ USD tài sản của Nga đang bị đóng băng.

Ngoài ra, Bloomberg cũng lưu ý rằng Nga mong muốn giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ ở phía đông Donetsk mà lực lượng Nga chưa kiểm soát trong gần bốn năm xung đột. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ yêu cầu này, vì lo ngại việc mất đi các vùng lãnh thổ được phòng thủ kiên cố sẽ khiến nước này dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công mới của Nga.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, Nga coi dự thảo hiện tại là "một kế hoạch khá điển hình của Ukraine", song khẳng định "sẽ nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng".

Trước đó một ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên công bố nội dung của kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Ukraine đã đạt được với Mỹ. Ông cho biết, Kiev đang tìm kiếm một lộ trình cụ thể cho việc gia nhập Liên minh châu Âu, nhấn mạnh rằng tư cách thành viên EU nên được coi là một sự đảm bảo an ninh ràng buộc.

Đề cập đến một điều khoản trong dự thảo văn kiện 20 điểm, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev tin rằng con đường gia nhập EU phải gắn liền với một mốc thời gian cụ thể chứ không phải là không xác định.