Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un giám sát phóng thử tên lửa, thăm xưởng lắp ráp tàu ngầm

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn KCNA đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ thử nghiệm phóng tên lửa đất-đối-không tầm xa tại một bãi phóng gần bờ biển phía đông nước này.

Theo KCNA, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu trên không từ khoảng cách 200 km.

Vụ thử được tiến hành nhằm “đánh giá công nghệ chiến lược của Triều Tiên trong việc phát triển một loại tên lửa tầm cao mới”.

cld4eo3n5fl3xneie2kc6werie.jpg
tbm2w5ol4joatj27qbyjyvluyi.jpg
Chủ tịch Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, Chủ tịch Kim Jong Un cũng đã thị sát xưởng lắp ráp một tàu ngầm năng lượng hạt nhân 8.700 tấn có khả năng phóng tên lửa đất-đối-không.

Dự án tàu ngầm là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân của đảng Lao động Triều Tiên, một trong năm chính sách trọng điểm mà đảng này đang thúc đẩy để phát triển năng lực quốc phòng.

Chủ tịch Kim nói rằng việc phát triển toàn diện năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân là cần thiết và không thể tránh khỏi, khi "thế giới hiện nay không còn hòa bình".

Theo ông Kim, kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, được thỏa thuận với Mỹ, sẽ làm leo thang căng thẳng hơn nữa trên bán đảo Triều Tiên và gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia, đòi hỏi Bình Nhưỡng phải hành động.

35hlfvgjzniiflo2ui74vk2fza.jpg
dtoqrgelbzoq5i2g5wi6xk3okm.jpg
kd3aai4lrzirzjp4e6ts4p2cse.jpg
Ông Kim thăm xưởng lắp ráp tàu ngầm. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố riêng, truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ trích việc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cập cảng Hàn Quốc, gọi đây là "hành động leo thang căng thẳng quân sự" trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.

Hôm 23/12, tàu ngầm hạt nhân USS Greeneville đã đến cảng Busan để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và nhận hàng tiếp tế, Hải quân Hàn Quốc cho biết.

Đầu tuần này, Triều Tiên nói rằng Nhật Bản cũng đang thể hiện ý định sở hữu vũ khí hạt nhân, được khuyến khích bởi các động thái của Hàn Quốc trong việc phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Minh Hạnh
Reuters
