Em gái Chủ tịch Triều Tiên dùng điện thoại gập của Trung Quốc?

TPO - Hình ảnh truyền thông Triều Tiên công bố ngày 14/12 cho thấy, em gái Chủ tịch Kim Jong Un - bà Kim Yo Jong - được cho là đang sử dụng một chiếc điện thoại gập có thể do Trung Quốc sản xuất.

Bà Kim Yo Jong đã hộ tống ông Kim Jong Un trong chuyến đi đến lễ khai trương một bệnh viện. Tại đây, bà Kim được nhìn thấy sử dụng một mẫu điện thoại thông minh dạng gập, giống với dòng “Magic” thuộc thương hiệu Honor của Trung Quốc, được quảng cáo là “điện thoại thông minh gập mỏng nhất thế giới”.

Bà Kim cầm chiếc điện thoại được cho là mẫu Magic V3 của thương hiệu Honor. (Ảnh: Yonhap)

Gia đình ông Kim vốn nổi tiếng với tình yêu dành cho các thiết bị công nghệ. Ông Kim Jong Un từng được nhìn thấy sử dụng các sản phẩm của Apple, bao gồm iPad và MacBook, tại một số sự kiện quan trọng.

Năm 2023, ông cũng sử dụng một chiếc điện thoại thông minh dạng gập khi theo dõi một vụ phóng tên lửa.

Thị trường điện thoại nội địa đã bùng nổ trong những năm gần đây ở Triều Tiên. Các nhà phân tích của NK News xác định, hiện Triều Tiên có hơn một chục thương hiệu điện thoại.