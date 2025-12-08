Chiến lược an ninh mới của Mỹ không nhắc đến phi hạt nhân hóa Triều Tiên: Tín hiệu nối lại đàm phán?

TPO - Lộ trình an ninh toàn cầu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump không đề cập đến mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, làm dấy lên suy đoán rằng Washington có thể đang tìm cách đạt được đột phá ngoại giao với Bình Nhưỡng vào năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Mục tiêu chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên luôn là một phần không thể thiếu trong Chiến lược An ninh Quốc gia của mọi tổng thống Mỹ, kể từ khi chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng được công khai vào năm 2003. Nhưng mục tiêu này lại hoàn toàn vắng bóng trong chiến lược an ninh của ông Trump, được công bố ngày 5/12.

Trong kế hoạch an ninh trước đó của Tổng thống Trump, được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2017, Triều Tiên đã được nhắc đến 16 lần như một mối đe dọa đối với "quê hương chúng ta" và là một quốc gia có thể "sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ".

Việc không đề cập đến Triều Tiên và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này trong chiến lược mới nhất làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nối lại các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Trump đã nói về việc sẵn sàng ngồi lại với nhà lãnh đạo Triều Tiên một cách "chủ động", ám chỉ rằng ông "muốn đạt được điều gì đó bằng cách hành động", chuyên gia Hong Min thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

"Tôi nghĩ rằng có một mức độ chủ ý nhất định, rằng ý tưởng phi hạt nhân hóa thực sự không cần phải được đưa ra ở đây", ông Hong nói.

Chiến lược an ninh năm 2025 cũng nêu rõ tầm nhìn của ông Trump về "chủ nghĩa hiện thực linh hoạt", tập trung vào việc kiềm chế xung đột với Trung Quốc bằng cách tăng cường sức mạnh quân sự cho các đồng minh ở châu Á, chủ yếu là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kể từ khi tài liệu của Mỹ được công bố, Hàn Quốc nhấn mạnh nước này tin rằng các điều kiện thuận lợi sẽ xuất hiện để khởi động lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên vào năm 2026, và rằng các tín hiệu từ các bên chủ chốt - bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản - khá tích cực.

"Những gì chúng tôi làm đã giúp tạo ra các điều kiện phù hợp để thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", ông Wi Sung-lac - Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc - phát biểu ngày 7/12.

Trong khi đó, Hàn Quốc đã âm thầm củng cố sức mạnh phòng thủ của mình, cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 3,5% GDP vào năm 2035 và 7,5% vào năm 2026 theo yêu cầu của ông Trump.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 6/12 ca ngợi Hàn Quốc là một đồng minh "kiểu mẫu", "sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt của chúng tôi" khi đồng ý "đảm nhận vai trò dẫn đầu trong quốc phòng”.

“Chúng tôi lạc quan rằng các đồng minh khác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ làm theo", ông Hegseth nói.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un từng tuyên bố, việc ông có quay lại bàn đàm phán hay không sẽ phụ thuộc vào bản chất của cuộc đàm phán. Ông và ông Trump sẽ phải gặp nhau với tư cách là những nhà lãnh đạo ngang hàng của các quốc gia hạt nhân.

“Khái niệm ‘phi hạt nhân hóa’ đã mất đi ý nghĩa của nó. Chúng ta đã trở thành một quốc gia hạt nhân”, ông Kim phát biểu trước quốc hội vào tháng 9. “Phi hạt nhân hóa là điều cuối cùng mà họ có thể mong đợi từ chúng ta”.

Hai nhà lãnh đạo đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh vào năm 2018 và 2019, trước khi các cuộc đàm phán về kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đổ vỡ.

Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề vì chương trình vũ khí đạn đạo và hạt nhân của nước này.