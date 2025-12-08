Đặc phái viên Mỹ nói thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine 'đã đến rất gần'

TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thỏa thuận về việc chấm dứt xung đột Ukraine đã “rất gần”, và giờ đây phụ thuộc vào việc giải quyết hai vấn đề chính còn tồn đọng: Tương lai của khu vực Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022 sau 8 năm giao tranh giữa phe ly khai và quân đội Ukraine ở Donbass.

Đây được coi là xung đột nghiêm trọng nhất ở Châu Âu kể từ sau Thế chiến II, và đã châm ngòi cho cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga với phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg - người sẽ từ chức vào tháng 1 - cho biết, những nỗ lực giải quyết xung đột “đang ở 10m nước rút” mà theo ông là khó khăn nhất.

Ông Kellogg tiết lộ, hai vấn đề chính còn tồn đọng là về lãnh thổ - chủ yếu là tương lai của Donbass, và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

"Nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ mọi việc còn lại sẽ diễn ra khá tốt đẹp", ông Kellogg nói. “Chúng ta thực sự đã tiến rất gần đến mục tiêu”.

Theo ông Kellogg, quy mô thương vong mà xung đột Nga - Ukraine gây ra “rất khủng khiếp” và chưa từng có tiền lệ trong một cuộc xung đột khu vực.

Một bản dự thảo của kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo đã bị rò rỉ hồi tháng trước, trong đó đề nghị Kiev từ bỏ một số phần của khu vực Donbass vẫn do Ukraine kiểm soát, cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang.

Cũng theo đề xuất của Mỹ, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - với các lò phản ứng hiện đang trong tình trạng đóng băng - sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Điện sản xuất ra sẽ được phân phối đồng đều giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 6/12, rằng ông đã có một cuộc điện đàm "có ý nghĩa" với đặc phái viên của Tổng thống Trump - Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner.

Trong khi đó, Điện Kremlin bày tỏ hy vọng ông Kushner sẽ đảm nhiệm công việc chính để soạn thảo một thỏa thuận khả thi.