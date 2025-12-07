Thành phố trung tâm Ukraine bị tập kích lúc nửa đêm

TPO - Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc không kích kết hợp trong đêm nhằm vào thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine, gây ra tình trạng mất điện và nước, Thị trưởng Vitalii Maletskyi cho biết.

Nằm trên bờ sông Dnipro, Kremenchuk là một trung tâm công nghiệp lớn, nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Ukraine. Thành phố này đã nhiều lần bị Nga nhắm mục tiêu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thị trưởng Maletskyi cho biết, hậu quả của cuộc tấn công đêm 6/12 sẽ được công bố sau khi hoàn tất đánh giá thiệt hại.

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực khôi phục hệ thống điện, nước và sưởi ấm tại các quận bị gián đoạn nguồn cung.

Một bức ảnh do thị trưởng đăng tải cho thấy đám cháy lớn bao trùm các tòa nhà công nghiệp vào ban đêm. "Chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ", ông viết.

Vị trí Kremenchuk. (Bản đồ: New York Post)

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng điện, sưởi ấm và nước của Ukraine trước mùa đông, đồng thời tìm cách làm gián đoạn hoạt động công nghiệp.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Không quân Ukraine đã nhiều lần cảnh báo vào đêm qua rằng thành phố Kremenchuk đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga.