Thế giới

Google News

Ukraine tập kích cảng biển, nhà máy lọc dầu của Nga bằng máy bay không người lái

Minh Hạnh

TPO - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại cảng Temryuk trên Biển Azov của Nga, chính quyền địa phương cho biết ngày 5/12.

Cảng Temryuk của Nga là nơi vận chuyển khí hóa lỏng, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu, cũng như ngũ cốc và các mặt hàng thực phẩm.

"Đã xảy ra hỏa hoạn. Các lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường", trung tâm cứu hộ địa phương cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Hai nguồn tin trong ngành tiết lộ, vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho trung chuyển khí hóa lỏng Maktren-Nafta, nơi tiếp nhận khí hóa lỏng từ các nhà sản xuất Nga và Kazakhstan để xuất khẩu.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, cảng này đã xử lý khoảng 220.000 tấn khí hóa lỏng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 41 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm, bao gồm một máy bay trên tỉnh Krasnodar, nơi có thành phố Temryuk.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

image-2.jpg
Vụ nổ ở thành phố Syzran. (Ảnh: Pravda)

Ngoài cảng Temryuk, truyền thông Ukraine đưa tin nhà máy lọc dầu Syzran ở tỉnh Samara của Nga cũng đã bị tấn công đêm 4 rạng sáng 5/12.

Người dân thành phố Syzran đã báo cáo về các vụ nổ tại nhà máy lọc dầu địa phương.

Thị trưởng Syzran - Sergey Volodchenkov - xác nhận đã có một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố, nhưng không cụ thể bất kỳ mục tiêu nào.

Nhà máy lọc dầu Syzran, nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 700 km, được khánh thành vào năm 1942, thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Nga Rosneft. Nhà máy được cho là có công suất xử lý hàng năm khoảng 8,5 triệu tấn.

Ukraine nhiều lần sử dụng máy bay không người lái tầm xa tự sản xuất để tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Chính phủ và các quan chức quân sự Ukraine gọi những cuộc tấn công này là "biện pháp trừng phạt tầm xa" của Kiev.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #cảng biển #kho dầu

