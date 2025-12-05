Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ukraine tập kích máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga ở Crimea

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại bán đảo Crimea, phá hủy một máy bay chiến đấu MiG-29 và một trạm radar trong khu vực.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết: "Ngày 4/12, đơn vị đặc nhiệm Prymary thuộc DIU đã phá hủy một máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga tại sân bay quân sự Kacha ở Crimea".

Cùng ngày, đơn vị đặc nhiệm cũng tấn công hệ thống radar ở sân bay Irtysh gần thành phố Simferopol.

Cơ quan tình báo Ukraine nhấn mạnh, hoạt động này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu năng lực phòng không của Nga trên khắp bán đảo Crimea. Trước đó, lực lượng Ukraine cũng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống tên lửa phòng không và radar giám sát của Moscow trên bán đảo.

Hiện, giới chức quân sự Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

MiG-29 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ, cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km.

MiG-29 được lắp đặt một khẩu pháo tự động 30 mm GSh-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có bảy điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom.

Mặc dù đi vào hoạt động từ những năm 1980, máy bay tiêm kích này vẫn là thành phần cốt lõi của lực lượng không quân chiến thuật Nga, thường xuyên được hiện đại hóa với hệ thống điện tử hàng không và vũ khí cải tiến.

Quỳnh Như


