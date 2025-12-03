Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Trao thưởng cho lực lượng phá chuyên án thu giữ 32 bánh heroin

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép 32 bánh heroin, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa được trao thưởng.

Ngày 3/12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.

1000018693.jpg
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án. Ảnh: H.Lan.

Trước đó, ngày 15/11, tại Km 71+800 quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn (xã Nhi Sơn), lực lượng biên phòng tỉnh đã mật phục, bắt quả tang Lê Tuấn Hiên (sinh năm 1980, trú ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phát hiện lực lượng chức năng, Hiên chống trả nhằm tẩu thoát song bị khống chế, bắt giữ.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 32 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

1000018694.jpg
Lực lượng biên phòng Thanh Hóa phá chuyên án ma túy số lượng lớn.

Hiên khai được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng. Khi đến khu vực xã Nhi Sơn thì bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, chúc mừng thành tích xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng thời, chủ động xác lập các chuyên án, đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn, bóc gỡ, triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, hoạt động có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy có vũ trang. Kiên quyết không để ma túy thẩm lậu từ Lào qua biên giới Thanh Hóa vào Việt Nam.

1000018692.jpg
Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý. Ảnh: H.Lan.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phạm Trường
