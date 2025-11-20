Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 một nửa xã phường 'sạch' ma túy

Hoàng Nam
TPO - Tỉnh Quảng Trị yêu cầu siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, triển khai đồng bộ 3 giảm - 3 tăng, coi xây dựng địa bàn không ma túy là tiêu chí thi đua bắt buộc.

Chiều 19/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy (PCMT) đến năm 2030, kết nối trực tuyến đến toàn bộ xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

phan-khiem-383321-20251119165519.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch được phổ biến, Quảng Trị sẽ tập trung triển khai các giải pháp tổng thể trên cả 3 trụ cột giảm cung – giảm cầu – giảm tác hại; đồng thời vận dụng mô hình 3 tăng (tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực, tăng quản lý thông minh và chuyển đổi số).

Công an tỉnh cũng công bố Quyết định 9335 thành lập Tổ công tác chuyên trách, thể hiện quyết tâm đẩy lùi tệ nạn từ cấp cơ sở. Đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu của tỉnh không còn ma túy, đồng thời giảm dần số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy hằng năm.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú nhấn mạnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, không khoán trắng cho cấp dưới. Việc thực hiện nhiệm vụ PCMT phải bám phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

1-2-20251005193429.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị lực lượng chức năng chặt đứt mối quan hệ cung - cầu, nhất là tuyến biên giới.

Ông Phan Phong Phú đề nghị lực lượng công an, biên phòng, hải quan mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy, chặt đứt mối quan hệ cung – cầu, nhất là ở các tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm.

Các địa phương phải phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” với thông điệp: “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Hoàng Nam
