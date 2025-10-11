Đang dùng ‘tiệc ma tuý’, nhóm dân chơi bị bắt giữ

TPO - Đang cùng nhau sử dụng ma tuý, nhóm thanh niên bị lực lượng Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) phát hiện và bắt giữ.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 6/10, thực hiện kế hoạch tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện trên địa bàn xã có nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nam thanh niên phát hiện sử dụng ma tuý.

Công an sau đó xác định, các đối tượng đều trú tại tỉnh Nghệ An di chuyển sang địa phận xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 túi nilông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy Ketamine, 1 đĩa sứ, 2 ống hút bằng tiền Polime và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.