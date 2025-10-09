Trao thưởng thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ 500kg ma tuý tại Quảng Trị

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án QT925.3 về tội phạm ma túy.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, và ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

bdbp2-20251009111356.jpg
Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho lãnh đạo chuyên án.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, sau thời gian dài trinh sát, lực lượng nghiệp vụ đã xác lập Chuyên án QT925.3 để đấu tranh triệt phá đường dây mua bán ma túy “khủng” xuyên quốc gia.

Ngày 5/10, sau 7 giờ đồng hồ đấu trí căng thẳng tại xã Dân Hóa, lực lượng BĐBP Quảng Trị phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 500kg ma túy các loại và 2 xe ô tô. Toàn bộ quá trình đấu tranh bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng thưởng 85 triệu đồng, Bộ Tư lệnh BĐBP thưởng 50 triệu đồng cho các đơn vị tham gia chuyên án.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đề nghị BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” vững chắc.

bdbp-4-20251009111526.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho lãnh đạo chuyên án.

Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của chuyên án, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược phòng, chống tội phạm ma túy của Chính phủ, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự vùng biên giới.

Hoàng Nam
