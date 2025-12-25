Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát động Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 2

Thanh Hiếu
TPO - Tác phẩm dự thi Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 2 phản ánh về các nhiệm vụ chính trị của đất nước và tỉnh Thái Nguyên, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hay... Ban tổ chức sẽ lựa chọn trao 38 giải cho các tác phẩm xuất sắc vào dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngày 25/12, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo thông tin về Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ II - năm 2026.

Theo đó, đối tượng tham dự là công dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên bằng tiếng Việt. Tác phẩm được đăng tải hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trong thời gian xét giải.

Tác phẩm dự giải tập trung phản ánh các nhiệm vụ chính trị của đất nước và tỉnh Thái Nguyên; phản ánh kịp thời, sâu sắc những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hay, đồng thời đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

thai-nguyen20251112162143.jpg
Tác phẩm dự thi Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 2 tập trung phản ánh các nhiệm vụ chính trị của đất nước và tỉnh Thái Nguyên.

Các tác phẩm tham dự phải được công bố lần đầu trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2025. Những tác phẩm đã đạt giải ở các cuộc thi cấp tỉnh vẫn được quyền tham dự Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ II.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 38 giải, chia theo 4 loại hình báo chí. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xem xét trao 1 Giải đặc biệt cho tác phẩm thật sự xuất sắc nếu đủ điều kiện.

Thời gian nhận tác phẩm: 60 ngày, kể từ ngày 01/01/2026. Ban tổ chức công bố và trao giải vào tháng 6/2026, dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 34 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Giải báo chí #trường THPT Huỳnh Thúc Kháng #Phát động

