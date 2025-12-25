Ban Bí thư: Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

TPO - Ban Bí thư ra chỉ thị, yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Tại chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho Nhân dân.

"Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khẩn trương hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà cửa, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại, bảo đảm Nhân dân có nơi ở, sinh hoạt an toàn, ổn định để đón Tết. Đẩy nhanh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; tiếp tục rà soát, sửa chữa, làm mới, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát", Ban Bí thư yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, cần hỗ trợ, tạo điều kiện, huy động các nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, nơi biên giới, hải đảo,... bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu...

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ, cần tổ chức và quản lý các hoạt động văn hoá, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, lễ hội, vui Xuân bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Tổ chức các không gian

"Các địa phương căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhưng cần bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn", Ban Bí thư lưu ý.

Ban Bí thư cũng yêu cầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ và ổn định giá cả. Bảo đảm an toàn thực phẩm, không khí, nguồn nước sinh hoạt.

Chỉ thị của Ban Bí thư cũng yêu cầu cán bộ lãnh đạo, đảng viên thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia, cổ xuý cho các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...

Ban Bí thư đồng thời lưu ý, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức...