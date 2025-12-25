Hà Nội lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

TPO - Thành phố Hà Nội lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra đột các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. UBND thành phố yêu cầu các đoàn kiểm tra phải kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện vi phạm.

Ngày 25/12, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.

Theo đó, thành phố thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của các sở, ngành như y tế, công thương, NN&MT...

Đặc biệt, trong đợt ra quân lần này các đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất bất kỳ cơ sở nào trên địa bàn thành phố. Thời gian triển khai kéo dài từ ngày 26/12/2025 đến hết ngày 20/3/2026.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Các đoàn sẽ tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP của các địa phương. Đối tượng kiểm tra trọng tâm là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Trong đó, sẽ chú trọng đặc biệt vào nguồn gốc, chất lượng sản phẩm thực phẩm, nông sản thực phẩm...

Mỗi đoàn kiểm tra đều được trang bị xe kiểm nghiệm và cán bộ kỹ thuật để thực hiện việc lấy mẫu và kiểm nghiệm tại chỗ khi cần thiết, nhằm phát hiện nhanh các vi phạm về chất lượng thực phẩm.

UBND thành phố yêu cầu các đoàn kiểm tra phải kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện vi phạm.