Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ ba năm 2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã xem xét cho ý kiến về các nội dung liên quan tới kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo do Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị; Đề án Tổng kết, đánh giá chế định "Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới" do Đảng ủy Trung ương Hội luật gia Việt Nam chuẩn bị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận tại phiên họp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo đã hoàn thành đầy đủ chương trình đề ra với các ý kiến phát biểu nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá, làm rõ, bổ sung, đề xuất giải pháp về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2512ctn.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong cách cách tư pháp những năm qua, Chủ tịch nước đề nghị về phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, các thành viên ban chỉ đạo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2026; tăng cường phối hợp liên ngành; bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Quá trình triển khai các nhiệm vụ cần quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp; gắn yêu cầu trách nhiệm công việc đạt kết quả cao kèm cơ chế, chính sách cán bộ tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với Đề án tổng kết, đánh giá chế định "Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới", Chủ tịch nước đề nghị thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất những sửa đổi bổ sung bám sát quan điểm của Đảng là lấy dân làm gốc và Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân.

Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và các phương hướng, nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền.

Luân Dũng
#cải cách tư pháp #Ban Chỉ đạo #nhà nước pháp quyền #đổi mới pháp luật #bào chữa nhân dân #tư pháp #Chủ tịch nước Lương Cường

Xem thêm

Cùng chuyên mục