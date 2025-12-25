Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

TPO - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ ba năm 2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã xem xét cho ý kiến về các nội dung liên quan tới kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo do Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị; Đề án Tổng kết, đánh giá chế định "Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới" do Đảng ủy Trung ương Hội luật gia Việt Nam chuẩn bị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận tại phiên họp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo đã hoàn thành đầy đủ chương trình đề ra với các ý kiến phát biểu nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá, làm rõ, bổ sung, đề xuất giải pháp về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong cách cách tư pháp những năm qua, Chủ tịch nước đề nghị về phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, các thành viên ban chỉ đạo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2026; tăng cường phối hợp liên ngành; bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Quá trình triển khai các nhiệm vụ cần quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp; gắn yêu cầu trách nhiệm công việc đạt kết quả cao kèm cơ chế, chính sách cán bộ tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với Đề án tổng kết, đánh giá chế định "Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới", Chủ tịch nước đề nghị thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất những sửa đổi bổ sung bám sát quan điểm của Đảng là lấy dân làm gốc và Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân.

Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và các phương hướng, nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền.