Xã hội

Google News

Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người hùng lao ra biển cứu người trong bão số 13

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai "người hùng" ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) lao ra biển cứu người giữa lúc sóng to, gió lớn trong bão số 13, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm.

Sáng 10/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch nước Lương Cường vừa có quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho 2 công dân ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong bão số 13.

Hai cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm là anh Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi)- hai người đã dũng cảm bơi thúng ra biển cứu người giữa lúc sóng gió dữ dội trong bão.

afb2ca0a6d1be145b80a.jpg
Cảnh anh Sanh và anh Quang lao ra cứu anh C. giữa sóng gió bão số 13.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.

Thấy vậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035) tổ chức tìm kiếm. Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

ad08ce32b53939676028.jpg
3900960828608959957.jpg
Máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích. Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 8h ngày 8/11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được anh Phan Duy Quang. Đến 16h10 cùng ngày, nhờ hướng dẫn của anh Quang, tàu cao tốc An Vĩnh Express đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai.

Tiếp đó, lúc 17h30, tàu cá QB 92981 TS của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã cứu được anh D.Q.C. khi đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

Nhờ sức khỏe kiên cường cùng khả năng sinh tồn đáng nể, cả 3 người vẫn đương đầu với sóng gió suốt hơn 48 giờ trên biển. Câu chuyện 3 người sống sót trở về đã trở thành một kỳ tích ở Lý Sơn.

Hàng ngàn người dân Lý Sơn đã ra tận cầu cảng đón, bắn pháo hoa ăn mừng, khi 3 người trở về.

Người dân Lý Sơn tự hào về sự dũng cảm của anh Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh. Họ đã vì tình làng, nghĩa xóm, bất chấp nguy hiểm lao ra biển cứu người giữa bão tố.

d54aec4907628b3cd273.jpg
Hành trình trở về của 3 người dân Lý Sơn sau 48 giờ lênh trên biển, giữa bão gió số 13.
Nguyễn Ngọc
