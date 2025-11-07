Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trực thăng quân đội tìm kiếm 3 người mất tích ở đặc khu Lý Sơn

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trực thăng của Sư đoàn 372 đã được huy động tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Sau khi địa phương kiến nghị, trực thăng Sư đoàn 372 đóng tại TP Đà Nẵng đã bay vào đặc khu Lý Sơn để tìm kiếm 3 người mất tích.

3122353124358174201-9470.jpg
Trực thăng Sư đoàn 372 bay tìm kiếm ở vùng biển Đặc khu Lý Sơn.

Theo đó, lúc 12h cùng ngày, nhiều người đã chứng kiến trực thăng của Sư đoàn 372 xuất hiện trên vùng biển Lý Sơn tìm kiếm 3 người bị mất tích.

Cũng trong sáng 7/11, UBND đặc khu Lý Sơn đã điều động thêm 5 tàu, trong đó có 1 tàu cứu hộ của lực lượng Biên phòng hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn và nhảy xuống biển.

Thấy vậy, ông L.V.S. (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông P.D.Q. (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

c89d70c75bc4d79a8ed5-497.jpg
Các lực lượng chức năng ở Đặc khu Lý Sơn túc trực tại hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Nguyễn Ngọc
#Tìm kiếm người mất tích ở Lý Sơn #hậu quả bão số 13 #Hoạt động cứu hộ và cứu nạn #Tình hình thời tiết và thiên tai #Phương án ứng phó với bão lớn #Trực thăng quân đội tìm kiếm 3 người mất tích ở đặc khu Lý Sơn #hậu quả bão số 13 #ảnh hưởng của bão số 13

Xem thêm

Cùng chuyên mục