Trực thăng quân đội tìm kiếm 3 người mất tích ở đặc khu Lý Sơn

TPO - Trực thăng của Sư đoàn 372 đã được huy động tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Sau khi địa phương kiến nghị, trực thăng Sư đoàn 372 đóng tại TP Đà Nẵng đã bay vào đặc khu Lý Sơn để tìm kiếm 3 người mất tích.

Trực thăng Sư đoàn 372 bay tìm kiếm ở vùng biển Đặc khu Lý Sơn.

Theo đó, lúc 12h cùng ngày, nhiều người đã chứng kiến trực thăng của Sư đoàn 372 xuất hiện trên vùng biển Lý Sơn tìm kiếm 3 người bị mất tích.

Cũng trong sáng 7/11, UBND đặc khu Lý Sơn đã điều động thêm 5 tàu, trong đó có 1 tàu cứu hộ của lực lượng Biên phòng hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn và nhảy xuống biển.

Thấy vậy, ông L.V.S. (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông P.D.Q. (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Các lực lượng chức năng ở Đặc khu Lý Sơn túc trực tại hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.