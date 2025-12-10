Ô nhiễm không khí ở miền Bắc, nhiều điểm cảnh báo màu tím

TPO - Sáng nay (10/12), chỉ số chất lượng không khí lên ngưỡng rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người ở Hà Nội, Hưng Yên. Dự báo ngày mai ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng trước khi được cải thiện vào cuối tuần.

Ứng dụng quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí phổ biến ở ngưỡng đỏ (chỉ số AQI từ 150-200, có hại cho sức khoẻ) trong sáng nay ở khắp Hà Nội và các tỉnh/thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên.

Một số điểm đo ghi nhận ô nhiễm lên ngưỡng tím (chỉ số AQI từ 200-300, rất có hại cho sức khoẻ mọi người). Lúc 8h30 sáng nay, chỉ số AQI tại điểm đo cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội lên tới 222, tại điểm đo xã Như Quỳnh (Hưng Yên) lên tới 272, điểm đo ở phường Phố Hiến (Hưng Yên) cũng ở mức 268. Đây là mức ô nhiễm rất nghiêm trọng, tác động lớn đến sức khoẻ mọi người.

Theo Hệ thống dự báo chất lượng không khí và cảnh báo sớm cho Hà Nội (tại địa chỉ https://geoi.com.vn/hanoiair), dự báo hai ngày 11-12/12 có thể là đỉnh điểm đợt ô nhiễm không khí lần này tại Hà Nội.

Từ khoảng ngày 13/12, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh gây mưa dông rải rác, chất lượng môi trường không khí Hà Nội và các tỉnh/thành phố lân cận sẽ được cải thiện trong khoảng 4-5 ngày. Sau đó từ khoảng giữa tuần tới (17/12), tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các địa phương miền Bắc có thể tái diễn.

Bảng đo chỉ số AQI lúc 10h10 phút sáng nay (10/12).

Từ khoảng ngày 27/11 đến nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc liên tiếp hứng chịu nhiều ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Nguyên nhân là do các nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp – làng nghề và các hoạt động đốt. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, các chất ô nhiễm không khuếch tán được, tập trung gần mặt đất khiến Hà Nội và các địa phương lân cận chìm trong khói bụi.

Trước khi đợt ô nhiễm không khí này diễn ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón tại khu vực phía Bắc rà soát, đảm bảo các hệ thống xử lý khí thải được vận hành, hoạt động hiệu quả, đạt hiệu suất cao trong thời điểm này, tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong mọi trường hợp.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, áp dụng phương án điều tiết, giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch bảo dưỡng, sửa chữa lớn (nếu có) trong những ngày có cảnh báo ô nhiễm ở mức “Rất xấu” (VN_AQI > 200) để giảm tải lượng phát thải ra môi trường.

Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng và kéo dài. Ảnh: Đức Nguyễn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình xây dựng, giao thông trọng điểm thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công (che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi), phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét tạm dừng các hạng mục thi công phát sinh bụi lớn (phá dỡ, đào đất, san lấp) trong những ngày chất lượng không khí ở mức “Nguy hại”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, phương tiện quá niên hạn sử dụng, xả khói đen khi tham gia giao thông gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường và công an xã, phường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định, đặc biệt là tại các làng nghề, làng có nghề và khu vực giáp ranh.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan truyền thông ngành y tế tăng cường phổ biến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người dân, khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người có bệnh hô hấp) trong những ngày ô nhiễm cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.

Bộ cũng có văn bản đến các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ và Hải Phòng đề nghị triển khai cấp bách các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường không khí.