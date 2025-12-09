Hơn 18.000 tỷ đồng phát triển giao thông thông minh Hà Nội

TPO - Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng để triển khai quản lý giao thông thông minh bao gồm ứng dụng CNTT trong điều hành, quản lý giao thông và xây dựng mô hình giao thông thông minh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Đây được xem là chương trình hành động quy mô lớn, định hướng đồng bộ và dài hạn, nhằm xây dựng hệ thống giao thông đô thị Hà Nội hiện đại, thông minh, vận hành hiệu quả theo mô hình “tăng cung, giảm cầu”, lấy vận tải hành khách công cộng làm nòng cốt.

Kế hoạch đặt mục tiêu huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý trật tự, an toàn giao thông; từng bước chống ùn tắc bền vững; đồng thời, tạo nền tảng để hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại.

Thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu then chốt: Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt tối thiểu 14 - 16%, đất dành cho giao thông tĩnh đạt 1%; vận tải hành khách công cộng đáp ứng 30 - 35% nhu cầu đi lại.

Trung tâm điều khiển giao thông của CSGT Hà Nội.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành 100 km đường sắt đô thị (5 tuyến, đoạn tuyến), mở mới tối thiểu 20 - 24 tuyến xe buýt xanh; hoàn thành 9 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống như Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Hồng Hà, Mễ Sở, Giang Biên, Lệ Chi, Vân Phúc.

Cùng đó là mục tiêu khép kín các tuyến vành đai 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, đầu tư cải tạo toàn bộ cầu yếu, xóa bỏ các điểm ùn tắc nghiêm trọng và giảm 30 - 40% số điểm ùn tắc hiện nay.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tăng năng lực thông hành tại 50 nút giao trọng điểm bằng giải pháp tổ chức giao thông và điều khiển tín hiệu thông minh.

Đối với nhóm giải pháp lâu dài, Hà Nội đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thành phố ưu tiên đầu tư mạnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm các tuyến vành đai 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5; 18 tuyến đường trục kết nối; 11 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống (trọng tâm là 9 cầu chiến lược: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Hồng Hà, Mễ Sở, Giang Biên, Lệ Chi, Vân Phúc) và 5 cầu vượt nút giao; tổng mức đầu tư ước tính 528.423 tỷ đồng.

Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, hoàn thành 100 km trong giai đoạn 2026 - 2030 (các tuyến số 2, 2A, 3, 5) và triển khai tiếp 8 tuyến với chiều dài 301 km giai đoạn 2031 - 2035. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 37,7 tỷ USD (tương đương 993.395 tỷ đồng), huy động từ ngân sách, trái phiếu, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về giao thông tĩnh, thành phố định hướng đầu tư các bãi xe liên tỉnh mới, di dời dần những bến xe trong khu vực Vành đai 3; bố trí quỹ đất xây dựng điểm đỗ xe, bãi đỗ xe phù hợp đặc thù từng khu vực, với nhu cầu vốn khoảng 10.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm giải pháp đột phá về giao thông thông minh được triển khai mạnh mẽ, gồm ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giao thông, xây dựng mô hình giao thông thông minh trong tổng thể thành phố thông minh; tổng kinh phí dự kiến 18.054 tỷ đồng.

Cùng phát triển đường sắt đô thị, thành phố tiếp tục mở rộng mạng lưới xe buýt, đặc biệt là các tuyến buýt xanh, kết nối hiệu quả với giao thông chia sẻ và giao thông phi cơ giới.

Mục tiêu đến năm 2030, vận tải công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại; đến 2035 đạt 40%, với tổng kinh phí đầu tư 13.586 tỷ đồng.

Thành phố ứng dụng AI điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực, điều chỉnh rào chắn thi công theo từng giai đoạn nhằm hạn chế ùn tắc; điều chỉnh pha đèn, giảm xung đột rẽ trái; bố trí lại điểm dừng đỗ, điểm dừng xe buýt hợp lý.

Hà Nội cũng tăng cường thông tin về tai nạn, ùn tắc, ngập úng trên VOV Giao thông và các cơ quan báo chí để người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Đồng thời, tổ chức lại giao thông tại khu vực trường học, bệnh viện và những điểm có mật độ phương tiện cao...