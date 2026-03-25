Giá xăng dầu tăng: Doanh nghiệp siết chi phí, tăng tốc chuyển đổi năng lượng

TPO - Áp lực nhiên liệu leo thang đang buộc doanh nghiệp từ vận tải đến công nghiệp phải thay đổi cách vận hành. Từ chuyển sang xe điện đến tái cấu trúc sản xuất, tiết kiệm năng lượng trở thành yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh.

Doanh nghiệp vận tải chuyển sang xe điện

Giá xăng dầu tăng mạnh đang tác động trực tiếp đến chi phí vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh (ở Thanh Hóa) cho biết, giá xăng dầu tăng cao đã tạo áp lực rất lớn với doanh nghiệp. Với khoảng 30 xe giường nằm tuyến đường dài cùng hàng chục xe trung chuyển thực hiện hàng trăm lượt đón - trả khách, khiến mức tiêu thụ nhiên liệu luôn ở mức cao.

“Có thời điểm, chi phí xăng dầu của doanh nghiệp lên tới gần chục tỷ đồng mỗi tháng, trở thành khoản chi lớn nhất trong cơ cấu vận hành. Việc giá xăng dầu tăng đến 60-70%, có loại hơn khiến chi phí vận hành của doanh nghiệp cũng đội lên hàng tỷ đồng mỗi tháng”, vị đại diện cho biết.

Trước sức ép này, doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc đội xe theo hướng tiết kiệm năng lượng. Trong thời gian, Công ty Vân Anh từng bước chuyển đổi đội xe trung chuyển từ xe xăng sang xe điện. Đến nay, hàng chục xe điện đã được đưa vào vận hành tại các tuyến nội đô, thay thế phần lớn phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước đây.

Nhiều hãng xe chuyển đổi sang xe điện để giảm bớt áp lực chi phí nhiên liệu.

Theo đại điện hãng xe Vân Anh, việc chuyển đổi này giúp chi phí năng lượng giảm đáng kể và ổn định hơn, qua đó nâng cao khả năng chủ động trong điều hành tài chính. Chi phí bảo dưỡng cũng được cắt giảm do xe điện ít hao mòn, không phát sinh các hạng mục như thay dầu, lọc gió hay bảo trì động cơ đốt trong.

Dù vậy, lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận áp lực chi phí vẫn rất lớn trong ngắn hạn, nhất là khi giá nhiên liệu còn tiềm ẩn nhiều biến động. Trong bối cảnh thị trường vận tải hành khách cạnh tranh gay gắt, việc tăng giá vé không phải là lựa chọn dễ dàng, buộc doanh nghiệp phải tìm cách tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành để duy trì hoạt động ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Đồng - Tổng Giám đốc Lido Taxi - cho biết, thời gian qua doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi đội xe sang xe điện hoặc hybrid. Khi chuyển sang xe điện, chi phí vận hành giảm khoảng 32-37%, lợi nhuận tăng đáng kể. Với 315 xe điện, hiệu quả kinh doanh tương đương hơn 700 xe xăng trước đây.

Các tính toán từ hợp tác xã vận tải cho thấy, một xe taxi chạy xăng tiêu tốn hơn 9 triệu đồng cho mỗi 6.000 km, trong khi xe điện chỉ khoảng 3-4 triệu đồng. Trung bình mỗi xe điện có thể tăng thêm khoảng 6 triệu đồng lợi nhuận mỗi tháng. Chi phí nhiên liệu giảm 60-70%, chi phí bảo dưỡng giảm 40-50%.

Dư địa tiết kiệm năng lượng còn lớn

Từ vận tải, áp lực tiết kiệm năng lượng lan sang khu vực công nghiệp, nơi tiêu thụ hơn 50% tổng năng lượng toàn nền kinh tế.

Đại diện Công ty Bia rượu NGK Ha Noi (HABECO-ID) cho biết, doanh nghiệp đã thành lập ban quản lý năng lượng, xây dựng kế hoạch tiết kiệm hằng năm với mục tiêu giảm 0,5-1% tổng mức tiêu thụ năng lượng sản xuất mỗi năm. Không chỉ dừng ở quản trị, HABECO-ID triển khai đồng loạt các giải pháp kỹ thuật: Mở rộng thông gió khu vực vận hành, tối ưu thời gian chạy chiller, điều chỉnh vận hành bơm, quạt, thu hồi khí nén, tận dụng nhiệt khói thải và hơi dư trong sản xuất.

Doanh nghiệp chuyển đổi lò hơi đốt than sang lò hơi sinh khối giúp tiết kiệm năng lượng.

Bước ngoặt lớn nhất là việc chuyển đổi từ lò hơi đốt than sang lò hơi sinh khối. Dự án được đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, sử dụng mùn cưa và dăm gỗ ép làm nhiên liệu thay thế. Kết quả vận hành cho thấy hiệu suất lò hơi đạt khoảng 89%, cao hơn nhiều so với mức 73% của hệ thống cũ.

Hiệu quả mang lại rất rõ ràng: Mỗi năm doanh nghiệp giảm khoảng 535,8 tấn than, tiết kiệm khoảng 3,2 tỷ đồng chi phí nhiên liệu, đồng thời cắt giảm gần 1.000 tấn CO₂ phát thải, tương đương khoảng 15,8% tổng lượng khí thải của nhà máy. Suất tiêu hao năng lượng cũng được cải thiện đáng kể, tiệm cận mức chuẩn của ngành.

Bộ Công Thương cho biết, khu vực công nghiệp hiện chiếm hơn 50% tổng tiêu thụ năng lượng của cả nước, trong khi dư địa tiết kiệm vẫn còn rất lớn. Cơ quan này khuyến cáo doanh nghiệp cần coi tiết kiệm năng lượng không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược dài hạn, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.

Các giải pháp gồm đầu tư đổi mới công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo và nhiên liệu thay thế.

Theo Bộ Công Thương, việc tiết kiệm từ 5-7% năng lượng tiêu thụ không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng quốc gia.

Những doanh nghiệp đi trước trong tiết kiệm và tối ưu năng lượng không chỉ giảm chi phí, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong một thị trường ngày càng biến động.