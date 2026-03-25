'Choáng' với mức giá của OPPO Find N6: Smartphone gập đắt nhất lịch sử OPPO có gì?

OPPO Find N6 gây chú ý ngay từ khi xuất hiện với mức giá thuộc nhóm cao nhất trong lịch sử dòng Find N. Vậy mức giá này có thực sự tương xứng với những gì Find N6 mang lại? Cùng đi tìm câu trả lời về mẫu smartphone gập cao cấp này trong bài viết sau để quyết định có nên xuống tiền hay không.

Điện thoại OPPO Find N6 5G có gì đặc biệt?

OPPO Find N6 được định hướng là dòng smartphone gập cao cấp, mang đến hàng loạt cải tiến đáng giá. Dưới đây là những yếu tố giúp mẫu smartphone màn hình gập này nổi bật trong phân khúc cao cấp.

Thiết kế không nếp gấp, viền siêu mỏng

OPPO Find N6 chinh phục người dùng với thiết kế gập mỏng và hoàn thiện cao cấp. Thiết bị được trang bị bản lề Titanium Flexion thế hệ 2 với độ mở rộng khoảng 11%, đồng thời tối ưu cơ chế gập theo dạng giọt nước. Nhờ đó, lực tác động khi gập mở được phân bổ đều hơn, giúp hạn chế hao mòn theo thời gian.

Nếp gấp “tàn hình” khi mở màn 8.12 inches

Độ chênh lệch trên bề mặt bản lề được giảm xuống còn khoảng 0.05 mm, mang lại cảm giác màn hình gần như phẳng khi mở. Lớp kính gập được tăng độ dày khoảng 50%, giúp cải thiện khả năng phục hồi và hạn chế biến dạng.

Màn hình 8.12 inch hiển thị nét rõ

OPPO Find N6 được trang bị màn hình gập LTPO AMOLED 8.12 inch bên trong với độ phân giải QXGA+, kết hợp màn hình ngoài AMOLED 6.62 inch độ phân giải FHD+. Cả hai chiếc màn chất lượng này đều hỗ trợ hiển thị lên đến 1.07 tỷ màu.

Đặc biệt, điện thoại Find N6 ghi điểm với hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 1 – 120 Hz. Màn hình trong và màn hình ngoài đều có độ sáng tối đa (HBM) là 1800 nits (điển hình).

Pin Glacier 6.000 mAh ấn tượng

Viên pin Glacier bên trong OPPO Find N6 có dung lượng 6.000 mAh, thuộc nhóm cao trong phân khúc smartphone gập. Mức pin này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày với các tác vụ như làm việc, giải trí hay đa nhiệm liên tục.

Viên pin dung lượng lớn không ngại tác vụ ngày dài

Find N6 hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 80W, kèm sạc không dây 50W. Người dùng có thể dễ dàng duy trì pin ở mức ổn định mà không cần chờ đợi quá lâu.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 chuyên AI

OPPO Find N6 hướng đến hiệu năng cao trên các thiết bị flagship với sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Con chip này xử gọn các tác vụ nặng như edit video capcut, gaming đồ họa nặng hay xử lý đa nhiệm.

Kết hợp với đó là thông số RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB. Ngoài ra, chip còn hỗ trợ xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, giúp tăng tốc các tác vụ như nhận diện hình ảnh, tối ưu nội dung và xử lý ngôn ngữ một cách nhanh chóng.

Camera 200MP kết hợp Hasselblad

Hệ thống camera trên OPPO Find N6 gồm cảm biến chính 200 MP, camera tele 50MP và camera góc siêu rộng 50MP. Người dùng có thể tự tin luân chuyển giữa các tiêu cự mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

Camera kết hợp Hasselblad với nhiều thuật toán chuyên sâu

Cảm biến chính 200MP cho độ chi tiết cao, giúp ảnh sắc nét ngay cả khi phóng to hoặc crop. Sự hợp tác với Hasselblad giúp tối ưu màu sắc và độ tương phản, mang lại hình ảnh tự nhiên và có chiều sâu hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

OPPO Find N6 giá có đắt không? Có nên mua không?

Tại Việt Nam, OPPO Find N6 có giá khoảng 65 triệu đồng cho cấu hình RAM 16GB và ROM 512GB. Mức giá này nằm ở nhóm rất cao, phản ánh rõ định hướng sản phẩm thuộc dòng smartphone gập cao cấp hàng đầu của hãng.

So với mặt bằng chung, mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu điện thoại gập hiện nay. Dù vậy, mức giá này cũng tương xứng với các cải tiến về thiết kế, màn hình kích thước lớn, viên pin dung lượng cao cùng cấu hình mạnh mẽ.

Find N6 là dòng máy gập thuộc phân khúc giá rất cao

Nhìn chung, Find N6 sẽ phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm công nghệ mới và sẵn sàng đầu tư cho thiết bị cao cấp.

OPPO Find N6 cho thấy tham vọng của hãng trong phân khúc flagship dòng gập. Thiết bị nổi bật với thiết kế mỏng không nếp gấp, màn hình lớn, viên pin khủng và cấu hình ưu việt. Dù mức giá khá cao, những gì sản phẩm mang lại vẫn hướng đến trải nghiệm gần như toàn diện.